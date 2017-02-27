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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9747974897499750>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ні? 60?????
Як так???!
идет к паритету с найкрасившой.
"Приціл 622, кутомір 36,25 - шість снарядів - вогонь!!!
не так у нас:
" триста тридцять пли" :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:01

  Кучинелли написав:
  Andrey2512 написав:В Марте - Июле никого ж не смущали подобные депо?) Тогда Газбанк по наличному курсу депо открывал)


Есть опыт прошлых лет.Газбанк ............. у него я такой депо забирал неск месяцев гривной в 2009.Больше с ним не связываюсь.
А ниче, шо Газбанк тогда был совсем другим - обычной частной регионовской прачечной Горбаля и К° ?
Именно это довело банк к 2009 "до ручки"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Три недели назад был наличный курс Укргаза 36.4 - я узнал в отделении, можно ли открыть депо на месяц? Сказали, что да, гривнами. На любую сумму, через виртуальную покупку валюты в кассе.

И я стреманулся.

А сегодня открыл 2 депо по 37.13 ) и на 3 месяца ). Эхх
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Сер 27 лип, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:25

Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.

Про це йдеться у повідомленні ФРС.

Таке рішення знаменує четверте поспіль підвищення ставки американським регулятором, з яких два останні передбачали зростання на 0,75 в.п.

ФРС фіксує помʼякшення останніх показників витрат і виробництва, проте інфляція в країні залишається високою. Вона відображає дисбаланс попиту та пропозиції на ринку внаслідок пандемії, вищі ціни на продовольство та енергію, а також більший ціновий тиск.

"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.

Комітет підкреслює, що прагне досягти максимальної зайнятості та повернути інфляцію до цілі у 2% у довгостроковій перспективі.

З цією метою ФРС підвищує цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до діапазону 2,25%-2,5% та передбачає, що подальше підвищення діапазону "буде доречним".

Крім того, США продовжать скорочувати портфель казначейських та інших цінних паперів, емітованих федеральними агентствами чи компаніями, згідно затвердженого плану.

"Комітет буде готовий скоригувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей", – резюмують члени Комітету.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:41

Трошки гумору на вечір))

Треба підказати банкам, щоб дали назву тим депозитам))
Тобто, реклама тих депо має бути така:
"Відкрийте у нас валютний депозит "лоШАРА" на 3міс. і Ви переконаєтесь у правильності назви цього депозиту!" :mrgreen: :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 20:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:А сегодня открыл 2 депо по 37.13 ) и на 3 месяца ). Эхх

Оба депо в УкрГазе (так разве можно в одном банке более чем на эквивалент 50000)? Или в разных банках?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:07

  foxluck написав:
  Andrey2512 написав:А сегодня открыл 2 депо по 37.13 ) и на 3 месяца ). Эхх

Оба депо в УкрГазе (так разве можно в одном банке более чем на эквивалент 50000)? Или в разных банках?


Вероятно с учетом родственников
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:10

  UA написав:
  Кучинелли написав:
  UA написав:Что, и ОТП себе такое позволял?


Сейчас нет разницы, какой банк.В военное время вообще могут конфисковать деньги на нужды.И правильно сделают... :)

Бежать недвижимость покупать?

Тоже могут конфисковать для нужд армии
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:22

  jerua написав:
  kuzment написав:А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность

Многие верили, что выше не пойдет. Я сам конвертанул остаток гривны по 39,2. И не жалею, так как предполагаю, что в сентябре увижу минимум 45. Но это я так думаю. Никого не отговариваю от депо. Выбор каждый делает сам. Может я тоже ошибусь и курс укрепится на 37. Но от этого буду только рад за родную гривночку.



курс укрепиться если:
- заработает экспорт зерна
-валюта экспортеров будет продаваться через 30-50дней на МБ (не так как сегодня, до войны было 120, сделали 180)
-прекратиться ажиотаж и дикий спрос не только на валюту , но и на импортные товары (хотя второе исходит из первого: не желая платить дорого за доллар пытаются купить товары по "старым" ценам, могу заявить что по старым уже мало что осталось , практически ничего, т.е. на е-каталог есть цены, но нет товаров по таким ценам)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:26

  Успіх написав:Звичайно :mrgreen: - наша "гвоздика" легко туди дострілює! :mrgreen:
Давай координати!
Приціл -.....
Кутомір -....
Скільки пуьльнути снарядів?
:mrgreen:

Один снаряд на 100 мегатонн пожалуйста
https://geohack.toolforge.org/geohack.p ... 81_E_globe:
UA
 
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