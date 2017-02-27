у меня впечатление, что уже с начала апреля реальные товарные остатки импорта уже были пересчитаны по курсу 45
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:29
у меня впечатление, что уже с начала апреля реальные товарные остатки импорта уже были пересчитаны по курсу 45
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:29
сначала курс найдет рыночный баланс на 55, а затем может укрепляться до 40, после победы, годами, как было с 2015 по 2020. А может и на 89 сходить и уже оттуда сползать, что маловероятно пока что. Опыт Сирии показывает, что девал может быть и плавным, но не обратимым. Война финансируется с печатного станка. Никакой экспорт зерна не перекроет расходы на войну, составляющие львиную долю ВВП.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:30
Где валюту продают по курсу НБУ на депозиты кроме ( Укргаз, ОТП, Аккорд ) ?
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:37
Хвилиночку, лише добавлю до нашого снаряду нанадцять мегатон а то він лише 22кг важить
Ну і, ще САУшку трошки треба переробити щоб дальність мала, як атомні ракети а то тільки на 15км шмаляє...
І все буде Україна!
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:42
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:47
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:52
По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.
Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.
Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:59
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
17.61EUR Продукти REWE Schork oHG,Німеччина
19:55
Бал. //////UAH
Курс 37.4531 UAH/EUR
Сьогодні ввечері приват
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