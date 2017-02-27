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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9748974997509751>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:29

  prodigy написав:второе исходит из первого: не желая платить дорого за доллар пытаются купить товары по "старым" ценам, могу заявить что по старым уже мало что осталось , практически ничего, т.е. на е-каталог есть цены, но нет товаров по таким ценам)
у меня впечатление, что уже с начала апреля реальные товарные остатки импорта уже были пересчитаны по курсу 45
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:29

  prodigy написав:курс укрепиться если:

сначала курс найдет рыночный баланс на 55, а затем может укрепляться до 40, после победы, годами, как было с 2015 по 2020. А может и на 89 сходить и уже оттуда сползать, что маловероятно пока что. Опыт Сирии показывает, что девал может быть и плавным, но не обратимым. Война финансируется с печатного станка. Никакой экспорт зерна не перекроет расходы на войну, составляющие львиную долю ВВП.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:30

Где валюту продают по курсу НБУ на депозиты кроме ( Укргаз, ОТП, Аккорд ) ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:37

  UA написав:
  Успіх написав:Звичайно :mrgreen - наша "гвоздика" легко туди дострілює! :mrgreen
Давай координати!
Приціл -.....
Кутомір -....
Скільки пуьльнути снарядів?

Один снаряд на 100 мегатонн пожалуйста
https://geohack.toolforge.org/geohack.p ... 81_E_globe:

Хвилиночку, лише добавлю до нашого снаряду нанадцять мегатон :mrgreen: а то він лише 22кг важить :mrgreen:
Ну і, ще САУшку трошки треба переробити :mrgreen: щоб дальність мала, як атомні ракети :mrgreen: а то тільки на 15км шмаляє...
І все буде Україна! :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  foxluck написав:Оба депо в УкрГазе

Я + жена.
  Успіх написав:Відкрийте у нас валютний депозит "лоШАРА"

Переметнулись в лагерь скептиков?)

Посмотрим через 3 месяца будет.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:42

  Andrey2512 написав:
  foxluck написав:Оба депо в УкрГазе

Я + жена.
  Успіх написав:Відкрийте у нас валютний депозит "лоШАРА"

Переметнулись в лагерь скептиков?)

Посмотрим через 3 месяца будет.

Нормально все будет, если не начнут применять ядерное оружие.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:47

  Andrey2512 написав:Переметнулись в лагерь скептиков?)

Посмотрим через 3 месяца будет.

банка Лева немає на передку, от і заздрить)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:52

По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.

Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.

Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:59

  Evgeny написав:По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.


Все дело в старте дефолтов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

17.61EUR Продукти REWE Schork oHG,Німеччина
19:55
Бал. //////UAH
Курс 37.4531 UAH/EUR
Сьогодні ввечері приват
почемучка
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