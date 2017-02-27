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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9748974997509751
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:13

  Evgeny написав:По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.

Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.

Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
вполне логично
но вероятнее граждане пойдут откупать валюту, как минимум, на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.


Америке нужно просто наконец взять яйца в руки и парой жестких решений помочь преодолеть эту общую проблему.... Может к своим местным выборам хоть прибавится у них сміливість... :roll:
Alex2007
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  #<1 ... 9748974997509751
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