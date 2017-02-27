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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:13
Evgeny написав:
По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.
Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.
Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
вполне логично
но вероятнее граждане пойдут откупать валюту, как минимум, на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 22:17
jump написав:
"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.
Америке нужно просто наконец взять яйца в руки и парой жестких решений помочь преодолеть эту общую проблему.... Может к своим местным выборам хоть прибавится у них сміливість...
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