|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:13
Evgeny написав:
По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.
Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.
Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
вполне логично
но вероятнее граждане пойдут откупать валюту, как минимум, на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:17
jump написав:
"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.
Америке нужно просто наконец взять яйца в руки и парой жестких решений помочь преодолеть эту общую проблему.... Может к своим местным выборам хоть прибавится у них сміливість...
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3580
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1730 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 28 лип, 2022 00:10
Zebra написав: jerua написав: Евгений Н. написав:
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
Хорошо было бы. Но это больше похоже на сказку. Здесь бы хоть войну закончить, которая бьет сильно по бизнесу.
Война, в первую очередь, колоссальные расходы.
кому расходы, а кому доходы
уверен многие из числа чиновников НБУ, прокуроских, сбушников, погранцов - обрастут недвигой в Монако, как после войны-2014.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3029
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 05:06
Evgeny написав: foxluck написав: Andrey2512 написав:
А сегодня открыл 2 депо по 37.13 ) и на 3 месяца ). Эхх
Оба депо в УкрГазе (так разве можно в одном банке более чем на эквивалент 50000)? Или в разных банках?
Вероятно с учетом родственников
При наличии ограничения НБУ принимать от одного физлица в одном банке на "конвертационный" депозит в месяц не более 50000 грн. - банки изначально не восприняли это ограничение серьезно поэтому во вторник и в среду вполне можно было в некоторых банках (знаю точно про Укргаз и аккорд) открыть одному физлицу подобные вклады дважды. Насколько я знаю эту лавочку уже вроде прикрыли (в аккорде 100%, в газе вроде тоже да, но это не точно). Но требование НБУ распространяется именно на календарный месяц. То есть уже в ближайший понедельник каждое физлицо может открыть в тех же банках ещё по одному конвертационному вкладу
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 05:42
viewtopic.php?p=5465222#p5465222viewtopic.php?p=5465226#p5465226
Evgeny написав:
Где валюту продают по курсу НБУ на депозиты кроме ( Укргаз, ОТП, Аккорд ) ?
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6836
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1358 раз.
- Подякували: 1362 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30969
|33017860
|
Сер 27 лип, 2022 20:40
Zebra
|
|1620
|11317240
|
|
|7972
|22534132
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|