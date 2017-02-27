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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 22:13
Evgeny написав:
По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.
Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.
Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
вполне логично
но вероятнее граждане пойдут откупать валюту, как минимум, на 3 млрд.грн.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 22:17
jump написав:
"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.
Америке нужно просто наконец взять яйца в руки и парой жестких решений помочь преодолеть эту общую проблему.... Может к своим местным выборам хоть прибавится у них сміливість...
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Додано: Чет 28 лип, 2022 05:06
Evgeny написав: foxluck написав: Andrey2512 написав:
А сегодня открыл 2 депо по 37.13 ) и на 3 месяца ). Эхх
Оба депо в УкрГазе (так разве можно в одном банке более чем на эквивалент 50000)? Или в разных банках?
Вероятно с учетом родственников
При наличии ограничения НБУ принимать от одного физлица в одном банке на "конвертационный" депозит в месяц не более 50000 грн. - банки изначально не восприняли это ограничение серьезно поэтому во вторник и в среду вполне можно было в некоторых банках (знаю точно про Укргаз и аккорд) открыть одному физлицу подобные вклады дважды. Насколько я знаю эту лавочку уже вроде прикрыли (в аккорде 100%, в газе вроде тоже да, но это не точно). Но требование НБУ распространяется именно на календарный месяц. То есть уже в ближайший понедельник каждое физлицо может открыть в тех же банках ещё по одному конвертационному вкладу
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Додано: Чет 28 лип, 2022 05:42
viewtopic.php?p=5465222#p5465222viewtopic.php?p=5465226#p5465226
Evgeny написав:
Где валюту продают по курсу НБУ на депозиты кроме ( Укргаз, ОТП, Аккорд ) ?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 07:27
flysoulfly написав: Evgeny написав:
По поводу сегодняшнего максимума по курсу.
Все дело в старте выплат вкладчикам Мегабанка.
Всего подлежат выплате в последнюю очередь, то есть сейчас - 3,4 млрд.грн.
Из этой суммы валютных депозиты составляли 0,8 млрд.грн.
Вероятно граждане пошли откупать валюту.
Выплаты стартовали вчера во второй половине дня. Учитывая лимит по 100 тыс.грн в день на выдачу, сегодня прошли самые большие суточные выплаты.
Завтра уже будет меньше.и далее по убывающей.
вполне логично
но вероятнее граждане пойдут откупать валюту, как минимум, на 3 млрд.грн.
Интересно, чего не на грн. депозит в какой-то другой гусарский банк?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 07:38
Успіх написав:
Відкрийте у нас валютний депозит "лоШАРА"
Переметнулись в лагерь скептиков?)
Посмотрим через 3 месяца будет.[/quote]
ScaryBee написав:
банка Лева немає на передку, от і заздрить)
Та я сам не проти відкрити цей депо "лоШАРА"
але не має в мене, на моментці, ні достатньо коштів, ні можливості...
Тому, залишається лише жартувати
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Додано: Чет 28 лип, 2022 07:47
Кому потрібен інсайд? Ловіть, можна не дякувати, це відповідь тим для кого не літають літаки з валютою.
Національний банк України ухвалив рішення продавати валюту на готівковому ринку. Раніше НБУ робив це лише на міжбанку. Такий крок має стабілізувати ситуацію на ринку та зменшити зростання курсу долара.
Про це з посиланням на директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна повідомило агентство "Інтерфакс". "Ми вирішили продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – пояснив він
За його словами, результати цього рішення побачать на ринку у четвер-п'ятницю. "Потрібно розвезти готівку по відділеннях, купити його (якщо немає) і т.д. Система інерційна", – пояснив Лупін.
За його словами, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%. "Але рішення прийняте – додамо", – зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 08:03
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