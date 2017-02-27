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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 08:25
Василь-Рівне написав:
..
Національний банк України ухвалив рішення продавати валюту на готівковому ринку
. Раніше НБУ робив це лише на міжбанку...
Появятся ларьки с вывеской НБУ, торгующие по "НБУ + 2% комиссии"?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:01
sequence написав:
Появятся ларьки с вывеской НБУ, торгующие по "НБУ + 2% комиссии"?
Можливо хто не чув, що в Україні є державні банки? На міжбанку який відсоток комісії?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Чет 28 лип, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:01
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Альянс.
Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:03
Andrey2512 написав:
Появится социальный доллар? В одни руки по 1к и заказ через Дию?
Ні, просто валютникам прийдеться применшити апетити і конкрувати з державними банками
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:04
Василь-Рівне написав: sequence написав:
Появятся ларьки с вывеской НБУ, торгующие по "НБУ + 2% комиссии"?
Можливо хто не чув, що в Україні є державні банки? На міжбанку який відсоток комісії?
Можливо хтось не знає, але зараз ці банки купують валюту на мiжбанку за курсом НБУ, а продають у своїх відділеннях за ринковим курсом. Чи їм хтось зараз законодавчо забороняє продавати без націнки або з мінімальною?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:14
Evgeny написав:
Аккорд
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Альянс.
Информацию проверил. Продают валюту по курсу НБУ
Молодці!
Залишилось їм лише підвозити валюту в окопи
або врешті-решт запустити можливість ОНЛАЙН!
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:37
Василь-Рівне написав: Andrey2512 написав:
Появится социальный доллар? В одни руки по 1к и заказ через Дию?
Ні, просто валютникам прийдеться применшити апетити і конкрувати з державними банками
Валютники купують валюту по 40 в необмеженій кількості. І в них є кінці в банках - тобто нема там по 37 нікому.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:38
ОТП/Аккорд только на депозит.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:40
Василь-Рівне написав:
.. На міжбанку який відсоток комісії?
разные банки по разному. По памяти, от 0,8 до 1,2%
Мы в системе учета считаем банковские издержки на покупку валюты как 1,5%
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ЛОБ
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