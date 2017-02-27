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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9750975197529753>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 08:25

  Василь-Рівне написав:..

Національний банк України ухвалив рішення продавати валюту на готівковому ринку. Раніше НБУ робив це лише на міжбанку...

Появятся ларьки с вывеской НБУ, торгующие по "НБУ + 2% комиссии"?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sequence написав:Появятся ларьки с вывеской НБУ, торгующие по "НБУ + 2% комиссии"?

Можливо хто не чув, що в Україні є державні банки? На міжбанку який відсоток комісії?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 28 лип, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Появится социальный доллар? В одни руки по 1к и заказ через Дию? :D :D :D
Andrey2512
 
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Аккорд
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Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Появится социальный доллар? В одни руки по 1к и заказ через Дию?

Ні, просто валютникам прийдеться применшити апетити і конкрувати з державними банками
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:04

  Василь-Рівне написав:
  sequence написав:Появятся ларьки с вывеской НБУ, торгующие по "НБУ + 2% комиссии"?

Можливо хто не чув, що в Україні є державні банки? На міжбанку який відсоток комісії?

Можливо хтось не знає, але зараз ці банки купують валюту на мiжбанку за курсом НБУ, а продають у своїх відділеннях за ринковим курсом. Чи їм хтось зараз законодавчо забороняє продавати без націнки або з мінімальною?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:14

І все буде добре!©

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
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Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ

Молодці!
Залишилось їм лише підвозити валюту в окопи :mrgreen: або врешті-решт запустити можливість ОНЛАЙН! :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:37

  Василь-Рівне написав:
  Andrey2512 написав:Появится социальный доллар? В одни руки по 1к и заказ через Дию?

Ні, просто валютникам прийдеться применшити апетити і конкрувати з державними банками

Валютники купують валюту по 40 в необмеженій кількості. І в них є кінці в банках - тобто нема там по 37 нікому.
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Re: Валютний ринок в контексті ДС

ОТП/Аккорд только на депозит.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:40

  Василь-Рівне написав:.. На міжбанку який відсоток комісії?

разные банки по разному. По памяти, от 0,8 до 1,2%
Мы в системе учета считаем банковские издержки на покупку валюты как 1,5%
sequence
 
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