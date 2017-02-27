|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:51
Evgeny написав:
Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.
Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ
Поправлю:Эксим,Альянс присоеденились к депозитной программе,так?
-
shatenerbi
-
-
- Повідомлень: 1461
- З нами з: 01.07.12
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:52
Evgeny написав:
Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.
Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ
На трёхмесячный депо или на руки?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2826
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 548 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:00
Яни написав:
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
Уйти в запой*Відправлено з Чату
-
kulishgazmagnat
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 03.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:01
kulishgazmagnat написав: Яни написав:
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
Уйти в запой*Відправлено з Чату
покупать долгосрочный продукт
например дорогое виски, вино, сигареты
потом продать
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 760
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30970
|33022265
|
|
|1620
|11321239
|
|
|7972
|22534154
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|