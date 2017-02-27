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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9750975197529753
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:51

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ


Поправлю:Эксим,Альянс присоеденились к депозитной программе,так?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:52

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ

На трёхмесячный депо или на руки?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:00

  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:01

  kulishgazmagnat написав:
  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?

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*Відправлено з Чату

покупать долгосрочный продукт
например дорогое виски, вино, сигареты
потом продать
Олежан
 
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