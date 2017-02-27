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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:51
Evgeny написав:
Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.
Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ
Поправлю:Эксим,Альянс присоеденились к депозитной программе,так?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:52
Evgeny написав:
Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.
Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ
На трёхмесячный депо или на руки?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:55
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
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Яни
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:50
Це вербальні інтервенції. Як були "200 баксов від гонтарьової". Ще не вистачає "хто купить по 40, той дуже пожалкує"
Василь-Рівне написав:
Кому потрібен інсайд? Ловіть, можна не дякувати, це відповідь тим для кого не літають літаки з валютою.
Національний банк України ухвалив рішення продавати валюту на готівковому ринку
. Раніше НБУ робив це лише на міжбанку. Такий крок має стабілізувати ситуацію на ринку та зменшити зростання курсу долара.
Про це з посиланням на директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна повідомило агентство "Інтерфакс". "Ми вирішили продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – пояснив він
За його словами, результати цього рішення побачать на ринку у четвер-п'ятницю. "Потрібно розвезти готівку по відділеннях, купити його (якщо немає) і т.д. Система інерційна", – пояснив Лупін.
За його словами, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%. "Але рішення прийняте – додамо", – зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:57
Яни написав:
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
дякувати місцевим гривнепатріотам
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:06
смотрел на ютюбе-чел советует пробовать брать кредиты под депозит в этом же банке и конвертить в валюту.
Идея имеет право на жизнь если гривасу торба в будущем.Но если плюс минус курс удержится то попадалово с кредитом
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:10
Яни написав:
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
покупать реальные товары
алкоголь, электроника
то что не успело отреагировать на курс
потом продать
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Олежан
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:11
Олежан написав: Яни написав:
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
покупать реальные товары
алкоголь, электроника
то что не успело отреагировать на курс
потом продать
мне вот интересно, за что модераторы удаляют данный коментарий?
какое правило оно нарушает
или должен быть совет - только грн депозит?
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Олежан
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