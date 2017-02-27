RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9751975297539754>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:51

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ


Поправлю:Эксим,Альянс присоеденились к депозитной программе,так?
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 01.07.12
Подякував: 40 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:52

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ

На трёхмесячный депо или на руки?
asti
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
Яни
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:50

Це вербальні інтервенції. Як були "200 баксов від гонтарьової". Ще не вистачає "хто купить по 40, той дуже пожалкує"

  Василь-Рівне написав:Кому потрібен інсайд? Ловіть, можна не дякувати, це відповідь тим для кого не літають літаки з валютою.

Національний банк України ухвалив рішення продавати валюту на готівковому ринку. Раніше НБУ робив це лише на міжбанку. Такий крок має стабілізувати ситуацію на ринку та зменшити зростання курсу долара.
Про це з посиланням на директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна повідомило агентство "Інтерфакс". "Ми вирішили продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – пояснив він
За його словами, результати цього рішення побачать на ринку у четвер-п'ятницю. "Потрібно розвезти готівку по відділеннях, купити його (якщо немає) і т.д. Система інерційна", – пояснив Лупін.
За його словами, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%. "Але рішення прийняте – додамо", – зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11555
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:54

  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?

Вы коллега хоть на руках а у меня лежит на депозите до декабря по курсу 27.25 :mrgreen: 8)
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:56

  konstantin kirovograd написав:
  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
Вы коллега хоть на руках а у меня лежит на депозите до декабря по курсу 27.25 :mrgreen: 8)
...а у меня до февраля... 2025... :( :(
asti
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:57

  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?

дякувати місцевим гривнепатріотам
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:06

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:
  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
Вы коллега хоть на руках а у меня лежит на депозите до декабря по курсу 27.25 :mrgreen: 8)
...а у меня до февраля... 2025... :( :(

смотрел на ютюбе-чел советует пробовать брать кредиты под депозит в этом же банке и конвертить в валюту.
Идея имеет право на жизнь если гривасу торба в будущем.Но если плюс минус курс удержится то попадалово с кредитом
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:10

  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?

покупать реальные товары
алкоголь, электроника
то что не успело отреагировать на курс
потом продать
Олежан
 
Повідомлень: 760
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:11

  Олежан написав:
  Яни написав:Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?

покупать реальные товары
алкоголь, электроника
то что не успело отреагировать на курс
потом продать

мне вот интересно, за что модераторы удаляют данный коментарий?
какое правило оно нарушает

или должен быть совет - только грн депозит? :|
Олежан
 
Повідомлень: 760
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9751975297539754>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Грйс-мэн і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3096, 3097, 3098
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30972 33025238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 11:41
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11323977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (229)
28.07.2022 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.