|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Колеги, чи буде відкат до 37 ?
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:43
да,гривнедепо до 25-го года! и поменять на 1000 купюры с номерами по порядку
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Аххха, продать алкоголь)))
Портвейн из ВИНА МИРА, уходит сразу после закупки)
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:49
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:01
задавал похожий вопрос недавно при курсе 37, думал копеек 50 отыграть, все отморозились и один шутил с даты регистрации на сайте... пропустил 36,6 из-за партии в бильярд, но скупился на следующий день по 37,1, как показало время успел запрыгнуть в последний вагон. сейчас, как и всегда во время войны гадать, время не благодарное, имхо не будет больше 37. но, я не финансовый гуру, а обычный обыватель...
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Грйс-мэн і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|