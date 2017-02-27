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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:42
Колеги, чи буде відкат до 37 ?
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maxprofit
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:43
Олежан написав: Олежан написав: Яни написав:
Что же делать тем, кто остался с гривной на руках?
покупать реальные товары
алкоголь, электроника
то что не успело отреагировать на курс
потом продать
мне вот интересно, за что модераторы удаляют данный коментарий?
какое правило оно нарушает
или должен быть совет - только грн депозит?
да,гривнедепо до 25-го года! и поменять на 1000 купюры с номерами по порядку
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Шмуле
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:43
Аххха, продать алкоголь)))
Портвейн из ВИНА МИРА, уходит сразу после закупки)
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Shummi
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:49
maxprofit написав:
Колеги, чи буде відкат до 37 ?
Буде. Не скоро. Але це не точно.
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Евгений Н.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:01
maxprofit написав:
Колеги, чи буде відкат до 37 ?
задавал похожий вопрос недавно при курсе 37, думал копеек 50 отыграть, все отморозились и один шутил с даты регистрации на сайте... пропустил 36,6 из-за партии в бильярд, но скупился на следующий день по 37,1, как показало время успел запрыгнуть в последний вагон. сейчас, как и всегда во время войны гадать, время не благодарное, имхо не будет больше 37. но, я не финансовый гуру, а обычный обыватель...
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:03
валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював
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samvexler
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:15
Slon_Nosov написав: maxprofit написав:
Колеги, чи буде відкат до 37 ?
задавал похожий вопрос недавно при курсе 37, думал копеек 50 отыграть, все отморозились и один шутил с даты регистрации на сайте... пропустил 36,6 из-за партии в бильярд, но скупился на следующий день по 37,1, как показало время успел запрыгнуть в последний вагон. сейчас, как и всегда во время войны гадать, время не благодарное, имхо не будет больше 37. но, я не финансовый гуру, а обычный обыватель...
Добрый день
по моим расчетам, равновесный курс 42 был еще в мае. НБУ сжег 2.2млрд в июне, чтобы удерживать курс ниже, чем равновесный. Пока статистики по июню, июлю нет - какой должен быть курс сейчас сказать трудно, но он вряд ли ниже майского, т.к. экспорт агро еще не начался, а импорт растет. Доходы от агро экспорта мы увидим не сразу, но, возможно, они помогут удержать курс гривны от дальнейшего ослабления.
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ulanusa1
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:16
maxprofit написав:
Колеги, чи буде відкат до 37 ?
Буде відкат до 50.
До вересня.
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Хомякоид
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:16
samvexler написав:
валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював
так звичайно заспокоюйте себе, що роботи немає, то і курс має бути па25 і хамончик з польськими сирами у супермаркетах удосталь по цінам нижще відчисняних, у війну, у війну Карл, хамончика усім пенсіонерам вистачає, польських сирків, бананів та всього іншого, у війну, знову ж таки Карл, у війну, пенсіонери та всі інші продовжують жрати як не в себе, мабуть у 41-45 теж таке було.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:26
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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