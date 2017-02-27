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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9752975397549755
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:27

  maxprofit написав:Колеги, чи буде відкат до 37 ?

Колеги, чи буде відкат до 5?
Колеги, чи буде відкат до 8?
Колеги, чи буде відкат до 22?
Колеги, чи буде відкат до 29?
МИ ТУТ!
Колеги, чи буде відкат до 45?
Колеги, чи буде відкат до 58?
Колеги, чи буде відкат до 69?
...
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:31

  Zebra написав:
  samvexler написав:валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював

так звичайно заспокоюйте себе, що роботи немає, то і курс має бути па25 і хамончик з польськими сирами у супермаркетах удосталь по цінам нижще відчисняних, у війну, у війну Карл, хамончика усім пенсіонерам вистачає, польських сирків, бананів та всього іншого, у війну, знову ж таки Карл, у війну, пенсіонери та всі інші продовжують жрати як не в себе, мабуть у 41-45 теж таке було.


Роскажіть краще як у війну Україна через свою ГТС з ворожої росії переганяє газ в Европу. І саме через це у війну ви можете купити хамончик і сирок заморський.

П.с. моя думка шо виплати військовим у розмірі 40-130 тис грн на місяць нереальні. Люди по перше захищають країну не за гроші. Але ці виплати сумарно під 100 млрд грн для економіки катастрофічні.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:38

  xio13 написав:П.с. моя думка шо виплати військовим у розмірі 40-130 тис грн на місяць нереальні. Люди по перше захищають країну не за гроші. Але ці виплати сумарно під 100 млрд грн для економіки катастрофічні.

популісти не можуть в економіку. не можуть в планування.
їм потрібно сьогодні і зараз бо на їх місце завтра прийдуть інші популісти.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:50

  xio13 написав:
  Zebra написав:
  samvexler написав:валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював

так звичайно заспокоюйте себе, що роботи немає, то і курс має бути па25 і хамончик з польськими сирами у супермаркетах удосталь по цінам нижще відчисняних, у війну, у війну Карл, хамончика усім пенсіонерам вистачає, польських сирків, бананів та всього іншого, у війну, знову ж таки Карл, у війну, пенсіонери та всі інші продовжують жрати як не в себе, мабуть у 41-45 теж таке було.


Роскажіть краще як у війну Україна через свою ГТС з ворожої росії переганяє газ в Европу. І саме через це у війну ви можете купити хамончик і сирок заморський.

П.с. моя думка шо виплати військовим у розмірі 40-130 тис грн на місяць нереальні. Люди по перше захищають країну не за гроші. Але ці виплати сумарно під 100 млрд грн для економіки катастрофічні.


Згоден, такі кошти платити анреал.
Можна було б військову надбавку виплачувати після війни, а до того тільки нараховувати без виплат.
Або курс під 100, що думаю побачимо до НР якщо нічого не змінити.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:20

Есть.

ТАС заработал. Но с учётом комиссий курс получается самый высокий если размещать депозит на 3 месяца дополнительная комиссия 600 грн за размещение депозита + 250 грн за покупку на межбанке.

Короче курс вышел 37,55
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:22

  ulanusa1 написав:Добрый день
по моим расчетам, равновесный курс 42 был еще в мае. НБУ сжег 2.2млрд в июне, чтобы удерживать курс ниже, чем равновесный. Пока статистики по июню, июлю нет - какой должен быть курс сейчас сказать трудно, но он вряд ли ниже майского, т.к. экспорт агро еще не начался, а импорт растет. Доходы от агро экспорта мы увидим не сразу, но, возможно, они помогут удержать курс гривны от дальнейшего ослабления.


сложно сказать, что сжег и невозможно сказать, что НБУ удерживал курс

НБУ 4 месяца продавал приближенным по 29,55...на черном рынке разрыв наростал сперва курс относительно долго держался в коридоре 32,2-33,6 (апрель-май), потом 18 мая одиозная заявка НБУ о том, что с 21 мая(и тд), и курс за 8 часов берет планку 37,5/38
потом рынок "стабилизировался" до 36,0 и 28 июня даже до 35,30(месячний минимум),
тут же следует очередная заява от НБУ и снова прижок на 3 гривны до 38,5-39,0,
потом второй раз плавный откат до 36,80

постанова НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

и бац, прижок до 40 и выше
что реально поменялось в экономике от 18 мая до 28 июля?
ничего...было ничего и осталось ничего

растет импорт, ну если он не критический и беспошлинный и доллар (как для своих) по 29,55...а теперь уже с 1 июля с пошлинами и 36,6 но тогда какие могут быть притенции у населения
нормально так рыбу жарят, и при том на хорошем масле :mrgreen:

если страна для спекулянтов, то 73% должны просто тупо поделить свои сбережения (пока на 2) и готовиться к курсу по 55

сегодня купил в супермаркетах всякой разной фигни на 6к гривен (кофе в зернах, 10кг,чай, конфеты и прочее)
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:25

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ




36,93 и 36,94 и36,97
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