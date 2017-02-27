prodigy написав:

ulanusa1 написав: Добрый день

по моим расчетам, равновесный курс 42 был еще в мае. НБУ сжег 2.2млрд в июне, чтобы удерживать курс ниже, чем равновесный. Пока статистики по июню, июлю нет - какой должен быть курс сейчас сказать трудно, но он вряд ли ниже майского, т.к. экспорт агро еще не начался, а импорт растет. Доходы от агро экспорта мы увидим не сразу, но, возможно, они помогут удержать курс гривны от дальнейшего ослабления. Добрый деньпо моим расчетам, равновесный курс 42 был еще в мае., чтобы удерживать курс ниже, чем равновесный. Пока статистики по июню, июлю нет - какой должен быть курс сейчас сказать трудно, но он вряд ли ниже майского, т.к. экспорт агро еще не начался, а импорт растет. Доходы от агро экспорта мы увидим не сразу, но, возможно, они помогут удержать курс гривны от дальнейшего ослабления.

что реально поменялось в экономике от 18 мая до 28 июля?

ничего...было ничего и осталось ничего



зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться сегодня купил в супермаркетах всякой разной фигни на 6к гривен (кофе в зернах, 10кг,чай, конфеты и прочее)зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться

сложно сказать, что сжег и невозможно сказать, что НБУ удерживал курсНБУ 4 месяца продавал приближенным по 29,55...на черном рынке разрыв наростал сперва курс относительно долго держался в коридоре 32,2-33,6 (апрель-май), потом 18 мая одиозная заявка НБУ о том, что с 21 мая(и тд), и курс за 8 часов берет планку 37,5/38потом рынок "стабилизировался" до 36,0 и 28 июня даже до 35,30(месячний минимум),тут же следует очередная заява от НБУ и снова прижок на 3 гривны до 38,5-39,0,потом второй раз плавный откат до 36,80постанова НБУи бац, прижок до 40 и вышерастет импорт, ну если он не критический и беспошлинный и доллар (как для своих) по 29,55...а теперь уже с 1 июля с пошлинами и 36,6 но тогда какие могут быть притенции у населениянормально так рыбу жарят, и при том на хорошем маслеесли страна для спекулянтов, то 73% должны просто тупо поделить свои сбережения (пока на 2) и готовиться к курсу по 55