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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9752975397549755
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:26

Запорожье
🇺🇸USD 40.80 41.20
🇪🇺EUR 41.10 41.60
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:27

  maxprofit написав:Колеги, чи буде відкат до 37 ?

Колеги, чи буде відкат до 5?
Колеги, чи буде відкат до 8?
Колеги, чи буде відкат до 22?
Колеги, чи буде відкат до 29?
МИ ТУТ!
Колеги, чи буде відкат до 45?
Колеги, чи буде відкат до 58?
Колеги, чи буде відкат до 69?
...
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:20

Есть.

ТАС заработал. Но с учётом комиссий курс получается самый высокий если размещать депозит на 3 месяца дополнительная комиссия 600 грн за размещение депозита + 250 грн за покупку на межбанке.

Короче курс вышел 37,55
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:22

  ulanusa1 написав:Добрый день
по моим расчетам, равновесный курс 42 был еще в мае. НБУ сжег 2.2млрд в июне, чтобы удерживать курс ниже, чем равновесный. Пока статистики по июню, июлю нет - какой должен быть курс сейчас сказать трудно, но он вряд ли ниже майского, т.к. экспорт агро еще не начался, а импорт растет. Доходы от агро экспорта мы увидим не сразу, но, возможно, они помогут удержать курс гривны от дальнейшего ослабления.


сложно сказать, что сжег и невозможно сказать, что НБУ удерживал курс

НБУ 4 месяца продавал приближенным по 29,55...на черном рынке разрыв наростал сперва курс относительно долго держался в коридоре 32,2-33,6 (апрель-май), потом 18 мая одиозная заявка НБУ о том, что с 21 мая(и тд), и курс за 8 часов берет планку 37,5/38
потом рынок "стабилизировался" до 36,0 и 28 июня даже до 35,30(месячний минимум),
тут же следует очередная заява от НБУ и снова прижок на 3 гривны до 38,5-39,0,
потом второй раз плавный откат до 36,80

постанова НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

и бац, прижок до 40 и выше
что реально поменялось в экономике от 18 мая до 28 июля?
ничего...было ничего и осталось ничего

растет импорт, ну если он не критический и беспошлинный и доллар (как для своих) по 29,55...а теперь уже с 1 июля с пошлинами и 36,6 но тогда какие могут быть притенции у населения
нормально так рыбу жарят, и при том на хорошем масле :mrgreen:

если страна для спекулянтов, то 73% должны просто тупо поделить свои сбережения (пока на 2) и готовиться к курсу по 55

сегодня купил в супермаркетах всякой разной фигни на 6к гривен (кофе в зернах, 10кг,чай, конфеты и прочее)
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:25

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
Эксим
Альянс.

Информацию проверил.
Продают валюту по курсу НБУ




36,93 и 36,94 и36,97
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:11

Новий курс від НБУ і засідання ФРС. Що буде далі з доларом і євро?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  maxprofit написав:Колеги, чи буде відкат до 37 ?

Смішно, конечно!
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:26

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.07.2022...........29.07.2022
дата розрахунку.............27.07.2022............28.07.2022
Євро................................37,1244.................36,9965...-0.34%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0117 (вчера 1.0152).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.93 (вчера 106.94)
Стабильность усугубляется :)

Вчера НБУ выкупил военных облигаций на 15 млрд. Похоже, это новая недельная порция. Судя по анализу ликвидности, из вчера же и потратили.
Одновременно с этим были погашены облигации 2014 года на сумму 2.5 млрд. Когда их размещали, это казалось огромной суммой и эмиссия и долговая нагрузка всех пугали. При возврате это оказалось мелочью. Вот так это и работает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:27

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.80 41.20
🇪🇺EUR 41.10 41.60

🇺🇸USD 40.90 41.40
🇪🇺EUR 41.20 41.80
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:53

  prodigy написав:
  ulanusa1 написав:Добрый день
по моим расчетам, равновесный курс 42 был еще в мае. НБУ сжег 2.2млрд в июне, чтобы удерживать курс ниже, чем равновесный. Пока статистики по июню, июлю нет - какой должен быть курс сейчас сказать трудно, но он вряд ли ниже майского, т.к. экспорт агро еще не начался, а импорт растет. Доходы от агро экспорта мы увидим не сразу, но, возможно, они помогут удержать курс гривны от дальнейшего ослабления.


сложно сказать, что сжег и невозможно сказать, что НБУ удерживал курс

НБУ 4 месяца продавал приближенным по 29,55...на черном рынке разрыв наростал сперва курс относительно долго держался в коридоре 32,2-33,6 (апрель-май), потом 18 мая одиозная заявка НБУ о том, что с 21 мая(и тд), и курс за 8 часов берет планку 37,5/38
потом рынок "стабилизировался" до 36,0 и 28 июня даже до 35,30(месячний минимум),
тут же следует очередная заява от НБУ и снова прижок на 3 гривны до 38,5-39,0,
потом второй раз плавный откат до 36,80

постанова НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

и бац, прижок до 40 и выше
что реально поменялось в экономике от 18 мая до 28 июля?
ничего...было ничего и осталось ничего

растет импорт, ну если он не критический и беспошлинный и доллар (как для своих) по 29,55...а теперь уже с 1 июля с пошлинами и 36,6 но тогда какие могут быть притенции у населения
нормально так рыбу жарят, и при том на хорошем масле :mrgreen:

если страна для спекулянтов, то 73% должны просто тупо поделить свои сбережения (пока на 2) и готовиться к курсу по 55

сегодня купил в супермаркетах всякой разной фигни на 6к гривен (кофе в зернах, 10кг,чай, конфеты и прочее)
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться :mrgreen:



1. скорее всего связано с денежными агрегатами и отношением к валютным резервам. В мае они были точно выше 27. А сейчас 22-23.

2. купил марки "Доброго вечора, ми з України" в дополнение к "Корабль нах" и "Мрия" :lol: :lol:
Alex2007
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