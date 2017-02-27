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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:28
Скажіть свою думку, чому під час війни Українському уряду НЕ ВИГІДНА слабка гривня?
Плюси слабкої гривні:
1. Виплати військовим, бюджетникам і тд, йдуть у гривні, в основному від допомоги міжнародних партнерів у Евро чи Долларах, після конвертації стає БІЛЬШЕ ГРИВНІ.
2. Підвищується конкурентноздатність українських експортерів.
3. Ціни на продукти при такому хаосі не будуть рости сильно, так як пшениця, олія і тд дешеві (складова собівартості)
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xio13
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:33
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.80 41.20
🇪🇺EUR 41.10 41.60
🇺🇸USD 40.90 41.40
🇪🇺EUR 41.20 41.80
🇺🇸USD 41.10 41.70
🇪🇺EUR 41.40 42.30
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edvardd
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:35
edvardd
Да що відбувається? Обмінники вирішили урвати куш перед якоюсь подією? Цирк
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Andrey2512
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:36
xio13 написав:
3. Ціни на продукти при такому хаосі не будуть рости сильно, так як пшениця, олія і тд дешеві (складова собівартості)
Откуда такое странное предположение? Только в прошлом году именно про подсолнечное масло проходили: "Почему в Украине такое дорогое?" - "Так на мировом рынке столько стоит. По мировым ценам и продаём, иначе, типа, убыток". Кстати, тогда же нам пан премьер подешевения того масла в разы обещал. До сих пор ждём.
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moveton
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:45
moveton написав: xio13 написав:
3. Ціни на продукти при такому хаосі не будуть рости сильно, так як пшениця, олія і тд дешеві (складова собівартості)
Откуда такое странное предположение? Только в прошлом году именно про подсолнечное масло проходили: "Почему в Украине такое дорогое?" - "Так на мировом рынке столько стоит. По мировым ценам и продаём, иначе, типа, убыток". Кстати, тогда же нам пан премьер подешевения того масла в разы обещал. До сих пор ждём.
Подивіться ціни на яйця, пшеницю, соняшник. Їх зараз проблемно вивезти. Тонна пшениці 3000 грн, як вам таке?
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xio13
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:46
Evgeny написав:
Есть.
ТАС заработал. Но с учётом комиссий курс получается самый высокий если размещать депозит на 3 месяца дополнительная комиссия 600 грн за размещение депозита + 250 грн за покупку на межбанке.
Короче курс вышел 37,55
Пока что у вас есть только расписка, что вернут скв. уверен что никаких долларов по этой схеме не выплатят. К тому времени на улице будет 50 и выше. Заманивают последних оленей.
Востаннє редагувалось Moneta
в Чет 28 лип, 2022 16:47, всього редагувалось 2 разів.
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Moneta
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:46
xio13 написав:
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Подивіться ціни на яйця, пшеницю, соняшник. Їх зараз проблемно вивезти. Тонна пшениці 3000 грн, як вам таке?
Деника не хватает как-то
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sequence
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:53
Валюту по курсу нбу на депозиты продают следующие банки.
- Аккорд
- Альянс
- ТАС
- ОТП
- Укргазбанк
- Эксим
Лично проверил.
Ещё продаёт КредитВестбанк, но минимальная сумма депозита 3000 долларов, надо доносить свои деньги.
Коллеги, если есть информация кто ещё продаёт валюту именно по курсу НБУ, не путать с коммерческим курсом, пишите в комментариях.
Спасибо.
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Evgeny
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:07
Zebra написав:
Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.
у меня 500к нет, 1000ки, 27 го закончились военные ОВГЗ...
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edvardd
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:07
Класть долляры на депозит на 3 месяца в воюющей стране, Под 1% годовых, когда инфляция в долларе в той же США 8+%? Вы серьезно? Есть же куда более интересные варианты. Для себя около 3-х месяцев назад открыл USDT и BUSD. Т.е. это грубо тот же доллар. Да, вы можете напасть сейчас что это опять биткоины и бла-бла-бла.... Люди миллионы вывозили через Р2Р сделки на бинансе. Сейчас там можно USDT кинуть 2К у.е. под 10% годовых, с ежедневеной рекапой. 2K в USDT, 2K в BUSD, если больше, то все то віше идет под 3% годовіх. Несколько аккаунтов - профит.
ЗЫ. Раньше тоже не верил в эту муть, но поглядел Онистрата(бегущий банкир) и решил попробовать. Все очень шустро, цена ниже чем в обменнике если покупать Р2Р. Да есть нюансы по покупке с карты - ежемесячные ограничения. Но никто не мешает делать закупы с нескольких UAH карт.
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dimo_0n
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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