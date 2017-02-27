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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 17:12
edvardd написав: Zebra написав:
Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.
у меня 500к нет, 1000ки, 27 го закончились военные ОВГЗ...
Ну і яке Ваше рішення в поточній ситуації?
1) залишити гривню і побути на паркані глядачем?
2) завтра шукати валюту по 42?
3) назад в ОВДП?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:13
Евгений Н. написав: jerua написав: kuzment написав:
А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность
Многие верили, что выше не пойдет. Я сам конвертанул остаток гривны по 39,2. И не жалею, так как предполагаю, что в сентябре увижу минимум 45. Но это я так думаю. Никого не отговариваю от депо. Выбор каждый делает сам. Может я тоже ошибусь и курс укрепится на 37. Но от этого буду только рад за родную гривночку.
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
та чего уж мелочиться... по 5,55.. или даже 4.80... это в худшем варианте. а так 1,80
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:14
dimo_0n написав:
Класть долляры на депозит на 3 месяца в воюющей стране, Под 1% годовых, когда инфляция в долларе в той же США 8+%? Вы серьезно? Есть же куда более интересные варианты. Для себя около 3-х месяцев назад открыл USDT и BUSD. Т.е. это грубо тот же доллар. Да, вы можете напасть сейчас что это опять биткоины и бла-бла-бла.... Люди миллионы вывозили через Р2Р сделки на бинансе. Сейчас там можно USDT кинуть 2К у.е. под 10% годовых, с ежедневеной рекапой. 2K в USDT, 2K в BUSD, если больше, то все то віше идет под 3% годовіх. Несколько аккаунтов - профит.
ЗЫ. Раньше тоже не верил в эту муть, но поглядел Онистрата(бегущий банкир) и решил попробовать. Все очень шустро, цена ниже чем в обменнике если покупать Р2Р. Да есть нюансы по покупке с карты - ежемесячные ограничения. Но никто не мешает делать закупы с нескольких UAH карт.
та какие бтц, юсдт - это всё скам
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:16
Успих
Успіх написав:
...60?????
Як так???!
...
, шок пройдёт и наступит дикий ржачь, когда вам знакомые позвонят с мордора и скажут по какому курсу можно преобрести НАЛИЧНЫЙ бакс. я лично долго ржал смотря на циферь 56 и то что услышал..
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:19
Кучинелли написав: UA написав:
Что, и ОТП себе такое позволял?
Сейчас нет разницы, какой банк.В военное время вообще могут конфисковать деньги на нужды.И правильно сделают...
вот тут плюсую. отдайте лучше ВСУ-шникам лично в руки, если бабло карман жмёт, купить ничего не надо, так как всё купили.... куркули.. Сталина на вас надо!
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