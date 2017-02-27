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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97559756975797589759>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:12

  edvardd написав:
  Zebra написав:Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.

у меня 500к нет, 1000ки, 27 го закончились военные ОВГЗ...

Ну і яке Ваше рішення в поточній ситуації?
1) залишити гривню і побути на паркані глядачем?
2) завтра шукати валюту по 42?
3) назад в ОВДП?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:13

  Евгений Н. написав:
  jerua написав:
  kuzment написав:А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность

Многие верили, что выше не пойдет. Я сам конвертанул остаток гривны по 39,2. И не жалею, так как предполагаю, что в сентябре увижу минимум 45. Но это я так думаю. Никого не отговариваю от депо. Выбор каждый делает сам. Может я тоже ошибусь и курс укрепится на 37. Но от этого буду только рад за родную гривночку.


Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.

та чего уж мелочиться... по 5,55.. или даже 4.80... это в худшем варианте. а так 1,80
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:14

  dimo_0n написав:Класть долляры на депозит на 3 месяца в воюющей стране, Под 1% годовых, когда инфляция в долларе в той же США 8+%? Вы серьезно? Есть же куда более интересные варианты. Для себя около 3-х месяцев назад открыл USDT и BUSD. Т.е. это грубо тот же доллар. Да, вы можете напасть сейчас что это опять биткоины и бла-бла-бла.... Люди миллионы вывозили через Р2Р сделки на бинансе. Сейчас там можно USDT кинуть 2К у.е. под 10% годовых, с ежедневеной рекапой. 2K в USDT, 2K в BUSD, если больше, то все то віше идет под 3% годовіх. Несколько аккаунтов - профит.

ЗЫ. Раньше тоже не верил в эту муть, но поглядел Онистрата(бегущий банкир) и решил попробовать. Все очень шустро, цена ниже чем в обменнике если покупать Р2Р. Да есть нюансы по покупке с карты - ежемесячные ограничения. Но никто не мешает делать закупы с нескольких UAH карт.


та какие бтц, юсдт - это всё скам :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:16

  Успіх написав:...60?????
Як так???! :shock:...
Успих, шок пройдёт и наступит дикий ржачь, когда вам знакомые позвонят с мордора и скажут по какому курсу можно преобрести НАЛИЧНЫЙ бакс. я лично долго ржал смотря на циферь 56 и то что услышал..
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:22

  Evgeny написав:Валюту по курсу нбу на депозиты продают следующие банки.
- Аккорд
- Альянс
- ТАС
- ОТП
- Укргазбанк
- Эксим

Лично проверил.
Ещё продаёт КредитВестбанк, но минимальная сумма депозита 3000 долларов, надо доносить свои деньги.

Коллеги, если есть информация кто ещё продаёт валюту именно по курсу НБУ, не путать с коммерческим курсом, пишите в комментариях.
Спасибо.

В Альянс банку Вам по курсу нбу відкрили депозит? В підтримці відповили що курс 38.70
tvmisnn
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:30

  UA написав:
  Кучинелли написав:
  UA написав:Что, и ОТП себе такое позволял?


Сейчас нет разницы, какой банк.В военное время вообще могут конфисковать деньги на нужды.И правильно сделают... :)

Бежать недвижимость покупать?
да. купите у меня квартиру на северной. Состояние в идеале https://ibb.co/sqbZXBS
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:31

  dimo_0n написав:Класть долляры на депозит на 3 месяца в воюющей стране, Под 1% годовых, когда инфляция в долларе в той же США 8+%? Вы серьезно? Есть же куда более интересные варианты. Для себя около 3-х месяцев назад открыл USDT и BUSD. Т.е. это грубо тот же доллар. Да, вы можете напасть сейчас что это опять биткоины и бла-бла-бла.... Люди миллионы вывозили через Р2Р сделки на бинансе. Сейчас там можно USDT кинуть 2К у.е. под 10% годовых, с ежедневеной рекапой. 2K в USDT, 2K в BUSD, если больше, то все то віше идет под 3% годовіх. Несколько аккаунтов - профит.

ЗЫ. Раньше тоже не верил в эту муть, но поглядел Онистрата(бегущий банкир) и решил попробовать. Все очень шустро, цена ниже чем в обменнике если покупать Р2Р. Да есть нюансы по покупке с карты - ежемесячные ограничения. Но никто не мешает делать закупы с нескольких UAH карт.


Главное не думать за счёт чего и за счёт кого эти 10% в долларах платят ))))
Пирамиды они все такие.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:34

  kirilll22 написав:
  Успіх написав:...60?????
Як так???! :shock:...
Успих, шок пройдёт и наступит дикий ржачь, когда вам знакомые позвонят с мордора и скажут по какому курсу можно преобрести НАЛИЧНЫЙ бакс. я лично долго ржал смотря на циферь 56 и то что услышал..


За паребріком позавчора можна було купити 62 руб бакс, сьогодні 65
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 28 лип, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:35

  Andrey2512 написав:Появится социальный доллар? В одни руки по 1к и заказ через Дию? :D :D :D
рядом с пунктом- "повiстка отримана"... ))))))))))))
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:38

  Олежан написав:.... что не успело отреагировать на курс
....
и где это поле чудес???
kirilll22
 
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