Успих, шок пройдёт и наступит дикий ржачь, когда вам знакомые позвонят с мордора и скажут по какому курсу можно преобрести НАЛИЧНЫЙ бакс. я лично долго ржал смотря на циферь 56 и то что услышал..
За паребріком позавчора можна було купити 62 руб бакс, сьогодні 65
Санта Клаус продає чи зубна фея? Ніякої валюти ніде немає, можна тільки здати по 50. Якщо порівняти вартість імпортних товарів, які за півроку зросли мінімум в 3 рази, то реальний курс за 200. Це реальність, а не рашапропаганда з гаслами гебельс змі.
Согласно данным, имеющимся в распоряжении аналитиков ИА «АПК-Информ», по итогам 2021/22 МГ из Украины на внешний рынок было отгружено 18,7 млн тонн пшеницы, что на 13% превышает аналогичный показатель сезона-2020/21 (16,6 млн тонн).
Ключевыми импортерами украинской зерновой уже который сезон остаются Египет и Индонезия - по итогам сезона их доли в общем объеме экспорта составили 16% и 14% соответственно (2,9 млн тонн и 2,5 млн тонн в натуральном выражении). При этом Египет увеличил закупки украинской пшеницы по отношению к сезону-2020/21 на 19%, а Индонезия – на 2%. Третью позицию в рейтинге основных импортеров пшеницы заняла Турция – ее импорт по сравнению с предыдущим сезоном вырос более чем в 2 раза, с 794,0 тыс. тонн до 1,9 млн тонн, а доля в общем экспорте увеличилась с 5% до 10%.
По оценкам аналитиков «ИА «АПК-Информ», в 2022/23 МГ ожидаемое сокращение валового сбора зерновой по сравнению с предыдущим сезоном будет составлять 39% – с 86 млн тонн до 52,3 млн тонн. Учитывая это, а также ограниченную пропускную способность экспортной инфраструктуры Украины, экспортный потенциал пшеницы может составить около 12 млн тонн, что на 36% ниже итога 2021/22 МГ.
эспорт зерна из портов Одессы должен начаться 1 августа (подписан приказ начальником порта)
dimo_0n написав:Класть долляры на депозит на 3 месяца в воюющей стране, Под 1% годовых, когда инфляция в долларе в той же США 8+%? Вы серьезно? Есть же куда более интересные варианты. Для себя около 3-х месяцев назад открыл USDT и BUSD. Т.е. это грубо тот же доллар. Да, вы можете напасть сейчас что это опять биткоины и бла-бла-бла.... Люди миллионы вывозили через Р2Р сделки на бинансе. Сейчас там можно USDT кинуть 2К у.е. под 10% годовых, с ежедневеной рекапой. 2K в USDT, 2K в BUSD, если больше, то все то віше идет под 3% годовіх. Несколько аккаунтов - профит.
ЗЫ. Раньше тоже не верил в эту муть, но поглядел Онистрата(бегущий банкир) и решил попробовать. Все очень шустро, цена ниже чем в обменнике если покупать Р2Р. Да есть нюансы по покупке с карты - ежемесячные ограничения. Но никто не мешает делать закупы с нескольких UAH карт.
Главное не думать за счёт чего и за счёт кого эти 10% в долларах платят )))) Пирамиды они все такие.
Клоун. Криптобіржа бере 0.1% від будь якої купівлі продажу. Вона ваш 1$ оберне 50 разів на місяць. Заробля на кожному доллару 30-40% в міс елементарно. Які ви всі дерев'яні в технологіях. Несіть в укрбанк під 0.5% в рік )))))
П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))
В каких судах будут расматриваться, если возникнут, споры? Что там , есть договоры, и что в них написано?
xio13 написав:П.с. Якшо скажу шо в defi можна в стейблах ($) заробляти по 25-35% в рік то в обморок упадете ))
Угу...те кто держал в стейблах UST тоже в немалом кол-ве в обморок попадали в своё время. Как говорил Libo - покупайте серебряные ложки.
Роскажи мені ще про взлом мтгокс, битфайнекс и ще 150 різних криптовалютних афер. Деревяха на те і деревяха шо не відрізняє скам і норм платформу. Наприклад usdc, має в забезпеченні 70% нала usd, решта 30% казначейські облігації сша.
Не заходив на цей форум більше 2 років, люди фінансової грамотності сучасної особливо на тему дефі не мають взагалі.
Тут лише бігуни покупуни в банку по курсу нбу на 3 міс , самі геніальні... Як все запущено у вас
За паребріком позавчора можна було купити 62 руб бакс, сьогодні 65[/quote] Санта Клаус продає чи зубна фея? Ніякої валюти ніде немає, можна тільки здати по 50. Якщо порівняти вартість імпортних товарів, які за півроку зросли мінімум в 3 рази, то реальний курс за 200. Це реальність, а не рашапропаганда з гаслами гебельс змі.[/quote] -------- кацапы спокойно через казахов и их карты конвертирую по 60 рубль,покупают на алиекспресс по 62 любые телефоны-так что не всё так плохо у них как говорят у нас. Тем боллее с них сняли санкции!!! за переговоры по пшеницы---на зерно,на удобрение,на лекарства,на запчпсти к самолётам.Это нереальный провал!!!так как самолёты у них в сентябре должны были стать а лекарства все европа у них пропали полностьтю(заменили индией и китаем они) Так что судя по логике наших иностранных партнёров кацапы должны быть здоровыми чтобы убивать наших детей