Класть долляры на депозит на 3 месяца в воюющей стране, Под 1% годовых, когда инфляция в долларе в той же США 8+%? Вы серьезно? Есть же куда более интересные варианты. Для себя около 3-х месяцев назад открыл USDT и BUSD. Т.е. это грубо тот же доллар. Да, вы можете напасть сейчас что это опять биткоины и бла-бла-бла.... Люди миллионы вывозили через Р2Р сделки на бинансе. Сейчас там можно USDT кинуть 2К у.е. под 10% годовых, с ежедневеной рекапой. 2K в USDT, 2K в BUSD, если больше, то все то віше идет под 3% годовіх. Несколько аккаунтов - профит.ЗЫ. Раньше тоже не верил в эту муть, но поглядел Онистрата(бегущий банкир) и решил попробовать. Все очень шустро, цена ниже чем в обменнике если покупать Р2Р. Да есть нюансы по покупке с карты - ежемесячные ограничения. Но никто не мешает делать закупы с нескольких UAH карт.