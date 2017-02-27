|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:11
Под этот депо покупается валюта, говорят приходить до обеда, когда межбанк еще работает.
После обеда уже не открывают депозиты под покупку валюты.
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:13
То що - хочете війни на роки, чи перемоги?
І от як - як я і інші військові мають на таке реагувати???
Я думав, що ми - з одного боку, а санкції - з іншого боку... швидко задушать ворога!
А воно он що Михайлович!©
Мдааааа....
- зняття/послаблення санкцій...
- равликова швидкість посилок з Європи(спеціально приторможена)...
- затримка виплат...
= мотивація СУПЕР!!!
ДумайТЕ!©
Народ - ви теж ДУМАЙТЕ/ДІЙТЕ, якщо хочете швидкої перемоги!
А ні, то будьте і далі пасивними.... і далі ганяйтесь за доларом на 2-3гривні НАЧЕ дешевшим...
п.с.
Дивина та й годі - наче, у всіх, чи в більшості на роботах врізали зарплатню, важко заробити... коротше чорна біда...і на ЗСУ зовсім нема що донатити, так як дивіться перелік вище...
Але от за доларовим депо - всі біжать щодуху... - бійки в черзі біля банків
ЗУБОЖІННЯ???
СПРАВДІ????!
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:16
ЗВР зменшилися з 643 до 567 млрд. на 76 млрд або 12%
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:21
Успіх , переставай істерити. Ти наче вже воїн, а піддаєшся ІПСО ворога. І ниєш за відпустку через 3 місяця.
Стидно за тебе. Інколи.
Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:25
Добре - ЗАБУДЬТЕ про бойові і відпустку!!!
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:39
про швидкі санкції то була байка, хоча душать.
про швидку перемогу - схоже теж. Уже на весну наполеонівські плани будують.
Так що тримайтеся молодцем.
І беготівковий хедж робіть.
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:42
Читайте хрестоматию и первоисточники, там все есть - европейцы отвечают словами вашего избранника:
Владимир Зеленский ответил:
«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора. Я думал, что вы приличный парень...", — отметил он и направился в сторону автомобиля.
Рад, что у вас все в порядке, но количество истерики от вас на форуме зашкаливает. Возможно аналогия неуместна, но во время срочной службы я поехал в отпуск (на неделю) прослужив полтора года. При этом был женат и отцом. Предвидя ваши вопросы, сообщаю, что государство знает где я нахожусь и когда/если вызовут, сменю вас в окопе. А пока работаю и перечисляю средства Притуле и в "Повернись живим".
Сегодня общался с военными, рассказывали, как роисяне вычисляют скопления мобильных телефонов и посылают туда ракету. Ладно вы на себя рукой махнули, но не подставляйте сослуживцев. Вы ведь с телефона пишете?
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:44
Как минимум - миллионная армия. Вон пару постов выше - подтверждение. Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку". И кто же стоит в очередях за баксом, нипанятна?
Нужно поручить Милованову и Гетьманцеву решить этот вопрос
|