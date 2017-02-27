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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9757975897599760>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:11

  Moneta написав:Пока что у вас есть только расписка, что вернут скв. уверен что никаких долларов по этой схеме не выплатят. К тому времени на улице будет 50 и выше. Заманивают последних оленей.


Под этот депо покупается валюта, говорят приходить до обеда, когда межбанк еще работает.
После обеда уже не открывают депозиты под покупку валюты.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:13

То що - хочете війни на роки, чи перемоги?

  konstantin kirovograd написав:Тем боллее с них сняли санкции!!!

Это нереальный провал!!!

І от як - як я і інші військові мають на таке реагувати???
Я думав, що ми - з одного боку, а санкції - з іншого боку... швидко задушать ворога!
А воно он що Михайлович!©

Мдааааа....
- зняття/послаблення санкцій...
- равликова швидкість посилок з Європи(спеціально приторможена)...
- затримка виплат...
= мотивація СУПЕР!!!

ДумайТЕ!©

Народ - ви теж ДУМАЙТЕ/ДІЙТЕ, якщо хочете швидкої перемоги!
А ні, то будьте і далі пасивними.... і далі ганяйтесь за доларом на 2-3гривні НАЧЕ дешевшим...

п.с.
Дивина та й годі - наче, у всіх, чи в більшості на роботах врізали зарплатню, важко заробити... коротше чорна біда...і на ЗСУ зовсім нема що донатити, так як дивіться перелік вище...
Але от за доларовим депо - всі біжать щодуху... - бійки в черзі біля банків :mrgreen:

ЗУБОЖІННЯ???
СПРАВДІ????!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:16

  xio13 написав:По курсу дерев'яного:
1. Імпорт впав на 85% (ввозять товарів мало, відповідно попит на $ та Еуро впали на міжбанку)
2. Експорт газ нафта як йшов так і йде. Трішки менше 1 млрд $ в день.

Відповідно на міжбанку експортери заливають ринок долларами на які менший попит через падіння імпорту в 4 рази.

Відповідно дерево укріплюється.

ЗВР зменшилися з 643 до 567 млрд. на 76 млрд або 12%
ScaryBee
 
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Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:21

Успіх , переставай істерити. Ти наче вже воїн, а піддаєшся ІПСО ворога. І ниєш за відпустку через 3 місяця.
Стидно за тебе. Інколи.


Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:25

  Hotab написав:Успіх , переставай істерити. Ти наче вже воїн, а піддаєшся ІПСО ворога. І ниєш за відпустку через 3 місяця.
Стидно за тебе. Інколи.


Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.

Добре - ЗАБУДЬТЕ про бойові і відпустку!!!

Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:39

  Успіх написав:І от як - як я і інші військові мають на таке реагувати???
Я думав, що ми - з одного боку, а санкції - з іншого боку... швидко задушать ворога!
А воно он що Михайлович!©

про швидкі санкції то була байка, хоча душать.
про швидку перемогу - схоже теж. Уже на весну наполеонівські плани будують.
Так що тримайтеся молодцем.
І беготівковий хедж робіть.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:42

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх , переставай істерити. Ти наче вже воїн, а піддаєшся ІПСО ворога. І ниєш за відпустку через 3 місяця.
Стидно за тебе. Інколи.


Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.

Добре - ЗАБУДЬТЕ про бойові і відпустку!!!

Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

Читайте хрестоматию и первоисточники, там все есть - европейцы отвечают словами вашего избранника:
Владимир Зеленский ответил:
«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора. Я думал, что вы приличный парень...", — отметил он и направился в сторону автомобиля.

Рад, что у вас все в порядке, но количество истерики от вас на форуме зашкаливает. Возможно аналогия неуместна, но во время срочной службы я поехал в отпуск (на неделю) прослужив полтора года. При этом был женат и отцом. Предвидя ваши вопросы, сообщаю, что государство знает где я нахожусь и когда/если вызовут, сменю вас в окопе. А пока работаю и перечисляю средства Притуле и в "Повернись живим".
Сегодня общался с военными, рассказывали, как роисяне вычисляют скопления мобильных телефонов и посылают туда ракету. Ладно вы на себя рукой махнули, но не подставляйте сослуживцев. Вы ведь с телефона пишете?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:44

  Успіх написав:п.с.
Дивина та й годі - наче, у всіх, чи в більшості на роботах врізали зарплатню, важко заробити... коротше чорна біда...і на ЗСУ зовсім нема що донатити, так як дивіться перелік вище...
Але от за доларовим депо - всі біжать щодуху... - бійки в черзі біля банків

ЗУБОЖІННЯ???
СПРАВДІ????!

Как минимум - миллионная армия. Вон пару постов выше - подтверждение. Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку". И кто же стоит в очередях за баксом, нипанятна?

Нужно поручить Милованову и Гетьманцеву решить этот вопрос
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