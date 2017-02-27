Додано: Чет 28 лип, 2022 19:42

Успіх написав: Hotab написав: Успіх , переставай істерити. Ти наче вже воїн, а піддаєшся ІПСО ворога. І ниєш за відпустку через 3 місяця.

Стидно за тебе. Інколи.





Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня. , переставай істерити. Ти наче вже воїн, а піддаєшся ІПСО ворога. І ниєш за відпустку через 3 місяця.Стидно за тебе. Інколи.Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.

Добре - ЗАБУДЬТЕ про бойові і відпустку!!!



Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!

Ну і про равликову швидкість поставок...



Дякую! Добре - ЗАБУДЬТЕ про бойові і відпустку!!!Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!Ну і про равликову швидкість поставок...Дякую!

Читайте хрестоматию и первоисточники, там все есть - европейцы отвечают словами вашего избранника:Владимир Зеленский ответил:«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора. Я думал, что вы приличный парень...", — отметил он и направился в сторону автомобиля.Рад, что у вас все в порядке, но количество истерики от вас на форуме зашкаливает. Возможно аналогия неуместна, но во время срочной службы я поехал в отпуск (на неделю) прослужив полтора года. При этом был женат и отцом. Предвидя ваши вопросы, сообщаю, что государство знает где я нахожусь и когда/если вызовут, сменю вас в окопе. А пока работаю и перечисляю средства Притуле и в "Повернись живим".Сегодня общался с военными, рассказывали, как роисяне вычисляют скопления мобильных телефонов и посылают туда ракету. Ладно вы на себя рукой махнули, но не подставляйте сослуживцев. Вы ведь с телефона пишете?