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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9757975897599760
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:52

  samvexler написав:валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював

давайте держать некий уровень в комментариях.

в июле станок как раз притормозил - пока 30 ярдов против 105 в июне. денег из бюджета стало намного меньше. и как ни странно, существенно снизились объемы покупки доллара на межбанке. :)
25 июля вообще какая-то аномальная покупка валюты на 25 ярдов грн со стороны НБУ

и да, когда НБУ продает валюту из ЗВР, он обратно стерилизует напечатанную гривну - вам об этом постоянно напоминает Сибарит.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Грйс-мэн написав:Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку

Так и есть. Потому что , рискуя жизнью и получая за это выплату, я не хочу по возврату (рассматриваем же благополучный исход? ) за это купить пару пицц.))
Тем более, что у меня остро стоит вопрос жилища, которое осталось в окупации.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок,

С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...


Коментую. Це для тебе і мене путлєр, русня, їх посіпаки вкладчики і юрысти-космополіти з ромасіками - це абсолютне зло. А для європейців (стара Європа) "не все так однозначно". Це по твоєму місту летять Калібри. Не по ним. То чому вони мають затягувати пояси??

Разом з тим, існують там сили, які за нас. І вони потужні. Але вони не єдині. Тому є як є. Тримаємось і не ниємо. Все одно оркозлу нема місця на цій планеті. Тому його випалять напалмом.

  ВIВ написав:С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа

Нема такої
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:бійки в черзі біля банків


менеджер сказала, що відкрили "по50"
вчора 2 депо , сьогодні теж 2 (черг немає)...
думаю, що 99,99% взагалі не курсі цієї "акції"
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 28 лип, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:25

  ВIВ написав:
  Hotab написав:Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок,

С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа.

але вона дуже "вузенька"....
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:29

Та всі все знають/не вчора пішли на вогневу!

  whois2010 написав:Сегодня общался с военными, рассказывали, как роисяне вычисляют скопления мобильных телефонов и посылают туда ракету. Ладно вы на себя рукой махнули, но не подставляйте сослуживцев. Вы ведь с телефона пишете?

В тилу - пишу(дозволено командирами)
На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:32

  prodigy написав:
  Успіх написав:бійки в черзі біля банків


менеджер сказала, що відкрили "по50"
вчора 2 депо , сьогодні теж 2 (черг немає)...
думаю, що 99,99% взагалі не курсі цієї "акції"

Ну тоді тим більше треба запровадити ОН-ЛАЙН!
Ми тут швидко/між собою це поширимо :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:33

  Hotab написав:
  Грйс-мэн написав:Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку

Так и есть. Потому что , рискуя жизнью и получая за это выплату, я не хочу по возврату (рассматриваем же благополучный исход? ) за это купить пару пицц.))
Тем более, что у меня остро стоит вопрос жилища, которое осталось в окупации.

Даже в случае неблагополучного, СКВ понадобится в Румынии, а еще больше в мордоре
Ромасик
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