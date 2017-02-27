RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 975897599760976197629763>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:52

  samvexler написав:валютчики переплюнули самі себе)))
цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні.
і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо
я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має.
станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював

давайте держать некий уровень в комментариях.

в июле станок как раз притормозил - пока 30 ярдов против 105 в июне. денег из бюджета стало намного меньше. и как ни странно, существенно снизились объемы покупки доллара на межбанке. :)
25 июля вообще какая-то аномальная покупка валюты на 25 ярдов грн со стороны НБУ

и да, когда НБУ продает валюту из ЗВР, он обратно стерилизует напечатанную гривну - вам об этом постоянно напоминает Сибарит.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 29.09.19
Подякував: 349 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Грйс-мэн написав:Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку

Так и есть. Потому что , рискуя жизнью и получая за это выплату, я не хочу по возврату (рассматриваем же благополучный исход? ) за это купить пару пицц.))
Тем более, что у меня остро стоит вопрос жилища, которое осталось в окупации.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7886
З нами з: 15.02.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок,

С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...


Коментую. Це для тебе і мене путлєр, русня, їх посіпаки вкладчики і юрысти-космополіти з ромасіками - це абсолютне зло. А для європейців (стара Європа) "не все так однозначно". Це по твоєму місту летять Калібри. Не по ним. То чому вони мають затягувати пояси??

Разом з тим, існують там сили, які за нас. І вони потужні. Але вони не єдині. Тому є як є. Тримаємось і не ниємо. Все одно оркозлу нема місця на цій планеті. Тому його випалять напалмом.

  ВIВ написав:С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа

Нема такої
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7886
З нами з: 15.02.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:бійки в черзі біля банків


менеджер сказала, що відкрили "по50"
вчора 2 депо , сьогодні теж 2 (черг немає)...
думаю, що 99,99% взагалі не курсі цієї "акції"
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 28 лип, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8245
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3027 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:25

  ВIВ написав:
  Hotab написав:Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок,

С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа.

але вона дуже "вузенька"....
greenozon
 
Повідомлень: 13899
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:29

Та всі все знають/не вчора пішли на вогневу!

  whois2010 написав:Сегодня общался с военными, рассказывали, как роисяне вычисляют скопления мобильных телефонов и посылают туда ракету. Ладно вы на себя рукой махнули, но не подставляйте сослуживцев. Вы ведь с телефона пишете?

В тилу - пишу(дозволено командирами)
На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:32

  prodigy написав:
  Успіх написав:бійки в черзі біля банків


менеджер сказала, що відкрили "по50"
вчора 2 депо , сьогодні теж 2 (черг немає)...
думаю, що 99,99% взагалі не курсі цієї "акції"

Ну тоді тим більше треба запровадити ОН-ЛАЙН!
Ми тут швидко/між собою це поширимо :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:33

  Hotab написав:
  Грйс-мэн написав:Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку

Так и есть. Потому что , рискуя жизнью и получая за это выплату, я не хочу по возврату (рассматриваем же благополучный исход? ) за это купить пару пицц.))
Тем более, что у меня остро стоит вопрос жилища, которое осталось в окупации.

Даже в случае неблагополучного, СКВ понадобится в Румынии, а еще больше в мордоре
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4823
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:46

  Успіх написав:В тилу - пишу(дозволено командирами)
На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.


При курсi 42 бiзнес, той що у мiстi Лева, буде працювати, чи зачахне остаточно ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 975897599760976197629763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3096, 3097, 3098
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30972 33027532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 11:41
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11325486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.