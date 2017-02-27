samvexler написав:валютчики переплюнули самі себе))) цікаво яка причина буда що на початку липняз 35 до 39 виріс? черги не стояли тоді, а через 2 тижні прям всі з мішками гривневими біжуть? ні. і яким це чином і у всіх валютчиків синхронно курс змінюється? Львів, Полтава тощо я до того, що нічого не відображає той курс валютчиків. 39% населення втратили роботу, а за версією форумчан ніби цього не має. станок працює, але за 2 тижні не має можливості такий бум зробити....ніби в травні не працював
давайте держать некий уровень в комментариях.
в июле станок как раз притормозил - пока 30 ярдов против 105 в июне. денег из бюджета стало намного меньше. и как ни странно, существенно снизились объемы покупки доллара на межбанке. 25 июля вообще какая-то аномальная покупка валюты на 25 ярдов грн со стороны НБУ
и да, когда НБУ продает валюту из ЗВР, он обратно стерилизует напечатанную гривну - вам об этом постоянно напоминает Сибарит.
Грйс-мэн написав:Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку
Так и есть. Потому что , рискуя жизнью и получая за это выплату, я не хочу по возврату (рассматриваем же благополучный исход? ) за это купить пару пицц.)) Тем более, что у меня остро стоит вопрос жилища, которое осталось в окупации.
Успіх написав:Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!! Ну і про равликову швидкість поставок...
Коментую. Це для тебе і мене путлєр, русня, їх посіпаки вкладчики і юрысти-космополіти з ромасіками - це абсолютне зло. А для європейців (стара Європа) "не все так однозначно". Це по твоєму місту летять Калібри. Не по ним. То чому вони мають затягувати пояси??
Разом з тим, існують там сили, які за нас. І вони потужні. Але вони не єдині. Тому є як є. Тримаємось і не ниємо. Все одно оркозлу нема місця на цій планеті. Тому його випалять напалмом.
whois2010 написав:Сегодня общался с военными, рассказывали, как роисяне вычисляют скопления мобильных телефонов и посылают туда ракету. Ладно вы на себя рукой махнули, но не подставляйте сослуживцев. Вы ведь с телефона пишете?
В тилу - пишу(дозволено командирами) На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.
Грйс-мэн написав:Деньги пришли на карточку - ищем "тропинку
Так и есть. Потому что , рискуя жизнью и получая за это выплату, я не хочу по возврату (рассматриваем же благополучный исход? ) за это купить пару пицц.)) Тем более, что у меня остро стоит вопрос жилища, которое осталось в окупации.
Даже в случае неблагополучного, СКВ понадобится в Румынии, а еще больше в мордоре