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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97599760976197629763>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:50

  prodigy написав:...
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться ....
глядя на термометр, который застрял в нижней точке , так как ниже он не показывает, чем есть температура в квартире. А если электронный- то вообще "-10*С" нижний порогг у бытовых..
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:52

  Успіх написав:Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!

Есть огромное кол-во заинтересованных в корейском сценарии, главные интересанты рашисты - дальше идти сил нет, отступать нельзя. Будут применяться все способы отбить охоту у украинцев (в первую очередь у армии) сражаться за оккупированные территории - и ракетный террор, и речи купленных европейских политиков и ПСО.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 28 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:54

  Hotab написав:
  Успіх написав:Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...


Коментую. Це для тебе і мене путлєр, русня, їх посіпаки вкладчики і юрысти-космополіти з ромасіками - це абсолютне зло. А для європейців (стара Європа) "не все так однозначно". Це по твоєму місту летять Калібри. Не по ним. То чому вони мають затягувати пояси??

Разом з тим, існують там сили, які за нас. І вони потужні. Але вони не єдині. Тому є як є. Тримаємось і не ниємо. Все одно оркозлу нема місця на цій планеті. Тому його випалять напалмом.

  ВIВ написав:С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа

Нема такої

Чи багато з тих хто так хейтить європейців за недостатні санкції вийшли свого часу хоча б раз з плакатиком під консульство мордору з вимогою припинити хімічні атаки на алеппо? Чи під наш Кабмін щоб ввели санкції? Пофіг було? Новини полистали і по всьому? То чому умовний португалець повинен затягнути паски через нас зараз?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55

  maxprofit написав:Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !

ну ты смешной.
не знаешь то молчи.
у них лекарства все пропали!!!
у них заменители пошли с индии и китая-там все в шоке были.
А сейчас их сняли и всё завезут.Там ещё формулировка типа у них с ковидом нет чем бороться.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ КАРЛИК ПРОСТО ТАК ВЗЯЛ И РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПШЕНИЦУ УКРАИНЕ!!!МОЗГИ ВКЛЮЧИ!!!
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55

  somilitark написав:...Санта Клаус продає чи зубна фея?...

котэ базилио. 310. 1.5 недели назад знакомый полторушку прикупил.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:57

  konstantin kirovograd написав:
  maxprofit написав:Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !

ну ты смешной.
не знаешь то молчи.
у них лекарства все пропали!!!
у них заменители пошли с индии и китая-там все в шоке были.
А сейчас их сняли и всё завезут.Там ещё формулировка типа у них с ковидом нет чем бороться.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ КАРЛИК ПРОСТО ТАК ВЗЯЛ И РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПШЕНИЦУ УКРАИНЕ!!!МОЗГИ ВКЛЮЧИ!!!

Посилання якесь би може? Чи то чисто таємний додаток до угод який знають тіко ЦРУ і таксисти?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:00

  Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:07

  kotyk222 написав:
  konstantin kirovograd написав:
  maxprofit написав:Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !

ну ты смешной.
не знаешь то молчи.
у них лекарства все пропали!!!
у них заменители пошли с индии и китая-там все в шоке были.
А сейчас их сняли и всё завезут.Там ещё формулировка типа у них с ковидом нет чем бороться.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ КАРЛИК ПРОСТО ТАК ВЗЯЛ И РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПШЕНИЦУ УКРАИНЕ!!!МОЗГИ ВКЛЮЧИ!!!

Посилання якесь би може? Чи то чисто таємний додаток до угод який знають тіко ЦРУ і таксисти?

просто скажите как вы думаете чем руководствовался карлик дав коридор для пшеницы-вы что думаете он такой добрейший души человек.
Эта информация вся в открытом доступе.Особенно про снятие/послабление санкций.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:08

  kirilll22 написав:
  Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...


а что в октябре
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:10

  konstantin kirovograd написав:
  kirilll22 написав:
  Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...


а что в октябре
последняя турбина СП-1 сломается. остальные- уже или просто потерялись. где-то
kirilll22
 
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