|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:50
prodigy написав:
...
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться ....
глядя на термометр, который застрял в нижней точке , так как ниже он не показывает, чем есть температура в квартире. А если электронный- то вообще "-10*С" нижний порогг у бытовых..
-
kirilll22
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:52
Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
Есть огромное кол-во заинтересованных в корейском сценарии, главные интересанты рашисты - дальше идти сил нет, отступать нельзя. Будут применяться все способы отбить охоту у украинцев (в первую очередь у армии) сражаться за оккупированные территории - и ракетный террор, и речи купленных европейских политиков и ПСО.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Чет 28 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:54
Hotab написав: Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Коментую. Це для тебе і мене путлєр, русня, їх посіпаки вкладчики і юрысти-космополіти з ромасіками - це абсолютне зло. А для європейців (стара Європа) "не все так однозначно". Це по твоєму місту летять Калібри. Не по ним. То чому вони мають затягувати пояси??
Разом з тим, існують там сили, які за нас. І вони потужні. Але вони не єдині. Тому є як є. Тримаємось і не ниємо. Все одно оркозлу нема місця на цій планеті. Тому його випалять напалмом.
ВIВ написав:
С П24 на НЕО Конкорда осталась тропа
Нема такої
Чи багато з тих хто так хейтить європейців за недостатні санкції вийшли свого часу хоча б раз з плакатиком під консульство мордору з вимогою припинити хімічні атаки на алеппо? Чи під наш Кабмін щоб ввели санкції? Пофіг було? Новини полистали і по всьому? То чому умовний португалець повинен затягнути паски через нас зараз?
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55
maxprofit написав:
Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !
ну ты смешной.
не знаешь то молчи.
у них лекарства все пропали!!!
у них заменители пошли с индии и китая-там все в шоке были.
А сейчас их сняли и всё завезут.Там ещё формулировка типа у них с ковидом нет чем бороться.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ КАРЛИК ПРОСТО ТАК ВЗЯЛ И РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПШЕНИЦУ УКРАИНЕ!!!МОЗГИ ВКЛЮЧИ!!!
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55
somilitark написав:
...Санта Клаус продає чи зубна фея?...
котэ базилио. 310
. 1.5 недели назад знакомый полторушку прикупил.
-
kirilll22
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:57
konstantin kirovograd написав: maxprofit написав:
Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !
ну ты смешной.
не знаешь то молчи.
у них лекарства все пропали!!!
у них заменители пошли с индии и китая-там все в шоке были.
А сейчас их сняли и всё завезут.Там ещё формулировка типа у них с ковидом нет чем бороться.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ КАРЛИК ПРОСТО ТАК ВЗЯЛ И РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПШЕНИЦУ УКРАИНЕ!!!МОЗГИ ВКЛЮЧИ!!!
Посилання якесь би може? Чи то чисто таємний додаток до угод який знають тіко ЦРУ і таксисти?
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:00
Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
-
kirilll22
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:07
kotyk222 написав: konstantin kirovograd написав: maxprofit написав:
Досить брехати - санкцій на харчі, добрива та ліки і не вводилися !
ну ты смешной.
не знаешь то молчи.
у них лекарства все пропали!!!
у них заменители пошли с индии и китая-там все в шоке были.
А сейчас их сняли и всё завезут.Там ещё формулировка типа у них с ковидом нет чем бороться.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ КАРЛИК ПРОСТО ТАК ВЗЯЛ И РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПШЕНИЦУ УКРАИНЕ!!!МОЗГИ ВКЛЮЧИ!!!
Посилання якесь би може? Чи то чисто таємний додаток до угод який знають тіко ЦРУ і таксисти?
просто скажите как вы думаете чем руководствовался карлик дав коридор для пшеницы-вы что думаете он такой добрейший души человек.
Эта информация вся в открытом доступе.Особенно про снятие/послабление санкций.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:08
kirilll22 написав: Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
а что в октябре
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:10
konstantin kirovograd написав: kirilll22 написав: Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
а что в октябре
последняя турбина СП-1 сломается. остальные- уже или просто потерялись. где-то
-
kirilll22
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 08.03.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30972
|33027556
|
|
|1620
|11325509
|
|
|7972
|22534252
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|