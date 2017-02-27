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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:12
kirilll22 написав: prodigy написав:
...
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться ....
глядя на термометр, который застрял в нижней точке , так как ниже он не показывает, чем есть температура в квартире. А если электронный- то вообще "-10*С" нижний порогг у бытовых..
тогда будет волна в европу беженцев.Думаю ваш сценарий не осуществится если конечно кацапня спецом не будет бить по инфраструктуре отопления и електричества для людей в больших городах
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:13
kotyk222 написав:
Посилання якесь би може? Чи то чисто таємний додаток до угод який знають тіко ЦРУ і таксисти?
а вам хтось показував стамбульські угоди? Чи які вам пруфи потрібні?
там ще Калінінград випадково розблокували в ці дні.
Ну і бродяча канадська турбіна і незрозумілий тиск газу.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Чет 28 лип, 2022 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:14
ScaryBee написав: kotyk222 написав:
Посилання якесь би може? Чи то чисто таємний додаток до угод який знають тіко ЦРУ і таксисти?
а вам хтось показував стамбульські угоди? Чи які вам пруфи потрібні?
опять двадцать пять....я конечно не могу их видить но уверен что снятие\послабление санкций на той недели это именно это есть. Ну какой смысл им ездить заключать односторонний договор-всё нам а им ничего не надо.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:16
konstantin kirovograd написав: kirilll22 написав: prodigy написав:
...
зимой будет пить кофе всей семьей и наслаждаться ....
глядя на термометр, который застрял в нижней точке , так как ниже он не показывает, чем есть температура в квартире. А если электронный- то вообще "-10*С" нижний порогг у бытовых..
тогда будет волна в европу беженцев.Думаю ваш сценарий не осуществится если конечно кацапня спецом не будет бить по инфраструктуре отопления и електричества для людей в больших городах
да, оно то так. но это когда в Киеве за окном тихо. А когда не так- то "отопительный сезон в Славянске". и бить им то особо не надо. достаточно вентиль закрутить. у себя.
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kirilll22
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:17
konstantin kirovograd я ж не заперечую.
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ScaryBee
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:18
А вы смотрели эти договоренности по вывозу зерна?
Особенно в части досмотра суден и т.д.
Жесть.
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Andrey2512
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:19
kirilll22 написав: konstantin kirovograd написав: kirilll22 написав:
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
а что в октябре
последняя турбина СП-1 сломается. остальные- уже или просто потерялись. где-то
и че? Европа к этому уже готовится
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Shaman
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:19
ScaryBee написав:
... незрозумілий
....
ту якраз усе зрозумiло. у вас гугль, ютюб и айфон- у нас газ, пшеница и нефть. что для выживания нужно? а то что происходит- не катка в доту...
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kirilll22
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:21
Shaman написав:
и че? Европа к этому уже готовится
да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.
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kirilll22
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:21
kirilll22 написав: ScaryBee написав:
... незрозумілий
....
ту якраз усе зрозумiло. у вас гугль, ютюб и айфон- у нас газ, пшеница и нефть. что для выживания нужно? а то что происходит- не катка в доту...
политота на другой ветке
а то "у нас" немного палит Штирлица
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Shaman
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