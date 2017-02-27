Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:22
vladimir07 написав: Успіх написав:
В тилу - пишу(дозволено командирами)
На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.
При курсi 42 бiзнес, той що у мiстi Лева, буде працювати, чи зачахне остаточно ?
Ви про мій, чи про чужий?
Якщо про мій бізнес, то...
Буде краще все розпродуватись
(при поставленій ціні ще в травні на весь товар по курсу 35-36)
В мене тато виходить двічі на тиждень продавати/розпродувати товар, набраний(потужні запаси зробив я) ще в лютому місяці...
Тож - цього разу (на відміну від травня місяця і стрибка курсу тоді від 32 до 35-36-37) - я вже не буду казати татові - "перебивай всі ціни - всюди став +20%"!(а тоді/на той момент всі ціни були поставлені по курсу 29 ще в лютому)
Тому, зараз залишаю "старі ціни" - щоб трохи інтенсивніше розпродати товар
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:23
kirilll22 написав: Shaman написав:
и че? Европа к этому уже готовится
да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.
я то как раз ситуацию с газом отслеживаю, правда на профильной ветке
Раша с удивлением зимой узнает, что Европа может прожить и без рассейского газа - стрессовый сценарий, но не смертельный.
Shaman
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:26
Andrey2512 написав:
А вы смотрели эти договоренности по вывозу зерна?
Особенно в части досмотра суден и т.д.
Жесть.
хватит панику разгонять, надо доверять своим переговорщикам.
у меня некоторые знакомые наоборот не верят, что экспорт заработает, ожидают подляну от Раши...
Shaman
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:33
kirilll22 написав: Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
Так ж було вже:
- через 2(ДВА) тижні - закінчиться війна!))
- через 2(ДВА) місяці(в кінці літа) - завершальна стадія ленд-лізу/буде вже достаньо техніки/зброї!
- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним...
Далі що?))
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:37
Успіх написав: kirilll22 написав: Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
Так ж було вже:
- через 2(ДВА) тижні - закінчиться війна!))
- через 2(ДВА) місяці(в кінці літа) - завершальна стадія ленд-лізу/буде вже достаньо техніки/зброї!
- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним...
Далі що?))
усё. я тут очень редко- в среднем раз в два месяца ))месяца.всем удачи.
kirilll22
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:41
Успіх написав: kirilll22 написав: Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...
Дякую!
коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...
Так ж було вже:
- через 2(ДВА) тижні - закінчиться війна!))
- через 2(ДВА) місяці(в кінці літа) - завершальна стадія ленд-лізу/буде вже достаньо техніки/зброї!
- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним...
Далі що?))
весна
ScaryBee
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:44
ScaryBee написав:
весна
...прийде - саджати будемо?
Ой не факт, якщо затягнеться війна...
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:47
ScaryBee написав:
- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним...
Далі що?))
весна[/quote]
Яка ж весна після багряного листа в жовтні? Новий рік, зима, потiм через пару-тройку 2-х-мiсяцiв весна, пташки.
В квітні 2023 Німечина обіцяла 1 танк видать.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:54
Успіх написав: ScaryBee написав:
весна
...прийде - саджати будемо?
Ой не факт, якщо затягнеться війна...
на шашлыки))
* в США финансовый год федерального правительства установлен с 1 октября по 30 сентября
https://www.golosameriki.com/a/us-ukrai ... 05809.html
Мизантрóп
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