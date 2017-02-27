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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9761976297639764>
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vladimir07 написав:
  Успіх написав:В тилу - пишу(дозволено командирами)
На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.


При курсi 42 бiзнес, той що у мiстi Лева, буде працювати, чи зачахне остаточно ?

Ви про мій, чи про чужий?
Якщо про мій бізнес, то...
Буде краще все розпродуватись ;)
(при поставленій ціні ще в травні на весь товар по курсу 35-36)
В мене тато виходить двічі на тиждень продавати/розпродувати товар, набраний(потужні запаси зробив я) ще в лютому місяці...

Тож - цього разу (на відміну від травня місяця і стрибка курсу тоді від 32 до 35-36-37) - я вже не буду казати татові - "перебивай всі ціни - всюди став +20%"!(а тоді/на той момент всі ціни були поставлені по курсу 29 ще в лютому)
Тому, зараз залишаю "старі ціни" - щоб трохи інтенсивніше розпродати товар :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:23

  kirilll22 написав:
  Shaman написав:и че? Европа к этому уже готовится

да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.

я то как раз ситуацию с газом отслеживаю, правда на профильной ветке ;)

Раша с удивлением зимой узнает, что Европа может прожить и без рассейского газа - стрессовый сценарий, но не смертельный.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:26

  Andrey2512 написав:А вы смотрели эти договоренности по вывозу зерна?

Особенно в части досмотра суден и т.д.

Жесть.

хватит панику разгонять, надо доверять своим переговорщикам.

у меня некоторые знакомые наоборот не верят, что экспорт заработает, ожидают подляну от Раши...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:33

Уточніть будь ласка свою думку))

  kirilll22 написав:
  Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...

Так ж було вже:
- через 2(ДВА) тижні - закінчиться війна!))
- через 2(ДВА) місяці(в кінці літа) - завершальна стадія ленд-лізу/буде вже достаньо техніки/зброї!

- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним... :mrgreen:
Далі що?))
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:37

  Успіх написав:
  kirilll22 написав:
  Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...

Так ж було вже:
- через 2(ДВА) тижні - закінчиться війна!))
- через 2(ДВА) місяці(в кінці літа) - завершальна стадія ленд-лізу/буде вже достаньо техніки/зброї!

- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним... :mrgreen:
Далі що?))

усё. я тут очень редко- в среднем раз в два месяца ))месяца.всем удачи.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:41

  Успіх написав:
  kirilll22 написав:
  Успіх написав:
Прокоментуйте про санкції? - ухххх... жорсткі санкції!!! 100500й пакет!!!
Ну і про равликову швидкість поставок...

Дякую!

коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...

Так ж було вже:
- через 2(ДВА) тижні - закінчиться війна!))
- через 2(ДВА) місяці(в кінці літа) - завершальна стадія ленд-лізу/буде вже достаньо техніки/зброї!

- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним... :mrgreen:
Далі що?))

весна
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:44

  ScaryBee написав:весна

...прийде - саджати будемо? :D
Ой не факт, якщо затягнеться війна...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:47

  ScaryBee написав:- тепер що? - через 2 місяці - жовтень?
І що?
Ну листя стане багряним... :mrgreen:
Далі що?))

весна[/quote]
Яка ж весна після багряного листа в жовтні? Новий рік, зима, потiм через пару-тройку 2-х-мiсяцiв весна, пташки.
В квітні 2023 Німечина обіцяла 1 танк видать.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:54

  Успіх написав:
  ScaryBee написав:весна

...прийде - саджати будемо? :D
Ой не факт, якщо затягнеться війна...

на шашлыки))
* в США финансовый год федерального правительства установлен с 1 октября по 30 сентября
https://www.golosameriki.com/a/us-ukrai ... 05809.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:42

  vladimir07 написав:
  Успіх написав:В тилу - пишу(дозволено командирами)
На вогневій - ставлю "літачок", або й, взагалі, вимикаю телефон.


При курсi 42 бiзнес, той що у мiстi Лева, буде працювати, чи зачахне остаточно ?



так же само все как и "курс 12 экономика не выдержит".
Alex2007
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