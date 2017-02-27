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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:43
Shaman написав: kirilll22 написав: Shaman написав:
и че? Европа к этому уже готовится
да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.
я то как раз ситуацию с газом отслеживаю, правда на профильной ветке
Раша с удивлением зимой узнает, что Европа может прожить и без рассейского газа - стрессовый сценарий, но не смертельный.
А где можно прочитать?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:00
Так-с, биткоин уже по 24к, доллар по 41 принимают. Отлично, работаем.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:04
Hotab написав:
Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.
Отже й нам дадуть сьогодні-завтра.
Відповіді на питання не побачив.
Приєднуюсь.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:09
kirilll22 написав: somilitark написав:
...Санта Клаус продає чи зубна фея?...
котэ базилио. 310
. 1.5 недели назад знакомый полторушку прикупил.
По 310 за доллар он купил 1500уе? Нах? Там же вроде судя по телеге очень хорошо работает чёрный рынок с меньшими впятеро цифрами
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ЛОБ
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