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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9761976297639764
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:43

  Shaman написав:
  kirilll22 написав:
  Shaman написав:и че? Европа к этому уже готовится

да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.

я то как раз ситуацию с газом отслеживаю, правда на профильной ветке ;)

Раша с удивлением зимой узнает, что Европа может прожить и без рассейского газа - стрессовый сценарий, но не смертельный.

А где можно прочитать?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так-с, биткоин уже по 24к, доллар по 41 принимают. Отлично, работаем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:04

  Hotab написав:Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.

Отже й нам дадуть сьогодні-завтра.
Відповіді на питання не побачив.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:09

  kirilll22 написав:
  somilitark написав:...Санта Клаус продає чи зубна фея?...

котэ базилио. 310. 1.5 недели назад знакомый полторушку прикупил.

По 310 за доллар он купил 1500уе? Нах? Там же вроде судя по телеге очень хорошо работает чёрный рынок с меньшими впятеро цифрами
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 04:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Даже в случае неблагополучного, СКВ понадобится в Румынии, а еще больше в мордоре

"Неблагополучный исход" в условиях войны, ромасик - это полный рот земли. А не отсутствие "тинькоф-банка" в Киеве, по которому ты страдаешь.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:15

Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит

Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.
«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.
Це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня.
Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам — за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.
Окрім того, з 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vladimir07 написав:При курсi 42 бiзнес, той що у мiстi Лева, буде працювати, чи зачахне остаточно ?

Бізнес буде працювати при будь якому курсі. Єдине, що "добрий зарібок" може у валютному еквіваленті становити пару у.о. У першій половині 90-тих бюджетники працювали за 10 доларів зарплатні, а продавці соняшнику на базарі могли аж пару сотень наварити. Зараз точно так не буде, бо кордони все ж привідкриті. І хто задумувався про виїзд, зараз користається нагодою.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:16

Депозит "лоШАРА")))

  unicdima написав:
  Hotab написав:Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.

Отже й нам дадуть сьогодні-завтра.
Відповіді на питання не побачив.
Приєднуюсь.

Мабуть, дадуть сьогодні(останній робочий день)

А онлайну, я так зрозумів - ще ніде(по всіх банках) толком немає!

Кажу - зробив би ПриватБанк таку фішку - майже всі клієнти його б були!
Так як, майже всім приходять бойові на приват і ще деяким приходить на Ощад.
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