Shaman написав:
я то как раз ситуацию с газом отслеживаю, правда на профильной ветке
Раша с удивлением зимой узнает, что Европа может прожить и без рассейского газа - стрессовый сценарий, но не смертельный.
А где можно прочитать?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:43
А где можно прочитать?
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так-с, биткоин уже по 24к, доллар по 41 принимают. Отлично, работаем.
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:04
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:09
Додано: П'ят 29 лип, 2022 04:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:15
Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит
Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.
«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.
Це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня.
Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам — за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.
Окрім того, з 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Бізнес буде працювати при будь якому курсі. Єдине, що "добрий зарібок" може у валютному еквіваленті становити пару у.о. У першій половині 90-тих бюджетники працювали за 10 доларів зарплатні, а продавці соняшнику на базарі могли аж пару сотень наварити. Зараз точно так не буде, бо кордони все ж привідкриті. І хто задумувався про виїзд, зараз користається нагодою.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:16
Депозит "лоШАРА")))
Мабуть, дадуть сьогодні(останній робочий день)
А онлайну, я так зрозумів - ще ніде(по всіх банках) толком немає!
Кажу - зробив би ПриватБанк таку фішку - майже всі клієнти його б були!
Так як, майже всім приходять бойові на приват і ще деяким приходить на Ощад.
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|