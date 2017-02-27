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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9761976297639764>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 04:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Даже в случае неблагополучного, СКВ понадобится в Румынии, а еще больше в мордоре

"Неблагополучный исход" в условиях войны, ромасик - это полный рот земли. А не отсутствие "тинькоф-банка" в Киеве, по которому ты страдаешь.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:15

Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит

Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.
«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.
Це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня.
Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам — за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.
Окрім того, з 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 06:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vladimir07 написав:При курсi 42 бiзнес, той що у мiстi Лева, буде працювати, чи зачахне остаточно ?

Бізнес буде працювати при будь якому курсі. Єдине, що "добрий зарібок" може у валютному еквіваленті становити пару у.о. У першій половині 90-тих бюджетники працювали за 10 доларів зарплатні, а продавці соняшнику на базарі могли аж пару сотень наварити. Зараз точно так не буде, бо кордони все ж привідкриті. І хто задумувався про виїзд, зараз користається нагодою.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:16

Депозит "лоШАРА")))

  unicdima написав:
  Hotab написав:Так, панове, кинули бойові. На примат. Підкажіть будь-ласка стежку і напрямок, куди перекинути і купити безготівковий з розміщенням на короткий депо. Мова про 1-2 куе. Є пумба, тася, алка, кредо, ідея, моня.

Отже й нам дадуть сьогодні-завтра.
Відповіді на питання не побачив.
Приєднуюсь.

Мабуть, дадуть сьогодні(останній робочий день)

А онлайну, я так зрозумів - ще ніде(по всіх банках) толком немає!

Кажу - зробив би ПриватБанк таку фішку - майже всі клієнти його б були!
Так як, майже всім приходять бойові на приват і ще деяким приходить на Ощад.
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:27

бизнес будет при любом курсе работать, надо людям привыкать, что утром будет одна цена, а вечером уже др. Теперь покупать или не покупать у покупателя на раздумие будет максимум 10 мин. а то иногда "носки" выбирают в магазине часами и потом концовка - мы подумаем. Сейчас будет сразу при входе - беру... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Кажу - зробив би ПриватБанк таку фішку - майже всі клієнти його б були!
Так як, майже всім приходять бойові на приват і ще деяким приходить на Ощад.

все стоят в ювелире покупают по богатому - цепьи с крестами. или комплект цепь на шею и на руки. Вчера жене знакомая рассказывала, как её муж на двое суток пришёл и бегом с ней в ювелирку за серёжками, колье. Потом в кафешку забежали и он взял бутылочку коньяка за 5 тыс.грн. и чаевых 500грн дал за 2 пицы. Мне сразу вспомнилась сказка про Золушку. Придёт победа и вместо 100тыс. опять будут получать по 10тыс. Многие не переживут такое.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:42

Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет. Ловушка, т.к. народ подумает ежемес. по 100тыс. получаем и платить только тело. Но 100тыс - это пока война, а потом....??? многие встрянут конкретно, т.к. они не проходили финанс. подготовку, а только наслушаются банковских менен. про райскую жизнь при ипотеке и своём жилье на шару.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:44

40.00-40.50/41.00-41.50

Астанавитесь!!!
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:11

  odessit2007 написав:40.00-40.50/41.00-41.50

Астанавитесь!!!


Вас услышали, Остановятся на 45 (временно) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:22

  Василь-Рівне написав:Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.
«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.
Це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня.
Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам — за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.
Окрім того, з 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.

Вот это он гений мысли, кто же мог предположить...
BIGor
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