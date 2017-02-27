Игорь Алексеевич написав:бизнес будет при любом курсе работать, надо людям привыкать, что утром будет одна цена, а вечером уже др. Теперь покупать или не покупать у покупателя на раздумие будет максимум 10 мин. а то иногда "носки" выбирают в магазине часами и потом концовка - мы подумаем. Сейчас будет сразу при входе - беру...
Та справді - такі клієнти ще й мозок винесуть, особливо за якусь копійчану річ питаннями - "А чіє воно? А з чого воно? А буде 100500 років носитись?" і т.п. - а потім - "Ну, добре, дякую... я ще подумаю....", або "Добре, що воно у вас є - буду знати...."
Игорь Алексеевич написав:Придёт победа и вместо 100тыс. опять будут получать по 10тыс. Многие не переживут такое.((
Так, щось таке буде... Але повірте, що краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці на 99%!(ймовірність подання ракети набагато менша, ніж попадання осколка у ваше тіло на вогневій за 100К!)