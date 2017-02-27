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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9761976297639764
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:31

Все так не буде©)))

  Игорь Алексеевич написав:бизнес будет при любом курсе работать, надо людям привыкать, что утром будет одна цена, а вечером уже др. Теперь покупать или не покупать у покупателя на раздумие будет максимум 10 мин. а то иногда "носки" выбирают в магазине часами и потом концовка - мы подумаем. Сейчас будет сразу при входе - беру...

Та справді - такі клієнти ще й мозок винесуть, особливо за якусь копійчану річ питаннями - "А чіє воно? А з чого воно? А буде 100500 років носитись?" і т.п. - а потім - "Ну, добре, дякую... я ще подумаю....", або "Добре, що воно у вас є - буду знати...." :mrgreen:
  Игорь Алексеевич написав:Придёт победа и вместо 100тыс. опять будут получать по 10тыс. Многие не переживут такое.((

Так, щось таке буде...
Але повірте, що краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці на 99%!(ймовірність подання ракети набагато менша, ніж попадання осколка у ваше тіло на вогневій за 100К!)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці

Тут з такими ЗП одиниці на форумі, мабуть)
  Игорь Алексеевич написав:Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет

Хорошее условие, наверное, но гривна и недвижимость будет дальше дешеветь, поэтому такое можно оформлять не раньше зимы-весны.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:53

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці

Тут з такими ЗП одиниці на форумі, мабуть)
  Игорь Алексеевич написав:Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет

Хорошее условие, наверное, но гривна и недвижимость будет дальше дешеветь, поэтому такое можно оформлять не раньше зимы-весны.
важное уточнение: не раньше ПОБЕДНОЙ зимы-весны-лета-......
Иначе - слишком рано или вообще нет смысла.
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