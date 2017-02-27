Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:31
Игорь Алексеевич написав:
бизнес будет при любом курсе работать, надо людям привыкать, что утром будет одна цена, а вечером уже др.
Теперь покупать или не покупать у покупателя на раздумие будет максимум 10 мин. а то иногда "носки" выбирают в магазине часами и потом концовка - мы подумаем.
Сейчас будет сразу при входе - беру...
Та справді - такі клієнти ще й мозок винесуть, особливо за якусь копійчану річ питаннями - "А чіє воно? А з чого воно? А буде 100500 років носитись?" і т.п. - а потім - "Ну, добре, дякую... я ще подумаю....", або "Добре, що воно у вас є - буду знати...."
Игорь Алексеевич написав:
Придёт победа и вместо 100тыс. опять будут получать по 10тыс. Многие не переживут такое.((
Так, щось таке буде...
Але повірте, що краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці на 99%!(ймовірність подання ракети набагато менша, ніж попадання осколка у ваше тіло на вогневій за 100К!)
Успіх
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:49
Успіх написав:
краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці
Тут з такими ЗП одиниці на форумі, мабуть)
Игорь Алексеевич написав:
Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет
Хорошее условие, наверное, но гривна и недвижимость будет дальше дешеветь, поэтому такое можно оформлять не раньше зимы-весны.
Andrey2512
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:53
Andrey2512 написав: Успіх написав:
краще зараз 10К вдома/біля сім'ї і в безпеці
Тут з такими ЗП одиниці на форумі, мабуть)
Игорь Алексеевич написав:
Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет
Хорошее условие, наверное, но гривна и недвижимость будет дальше дешеветь, поэтому такое можно оформлять не раньше зимы-весны.
важное уточнение: не раньше ПОБЕДНОЙ зимы-весны-лета-......
Иначе - слишком рано или вообще нет смысла.
flysoulfly
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:33
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jump
в П'ят 29 лип, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:34
Andrey2512 написав:
но гривна и недвижимость будет дальше дешеветь,
При дешевеющей гривне не факт, что недвижимость в гривне будет дешеветь.
Hotab
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:42
Hotab написав: Andrey2512 написав:
но гривна и недвижимость будет дальше дешеветь,
При дешевеющей гривне не факт, что недвижимость в гривне будет дешеветь.
Ціна пшениці впала в 3!!! Рази.
Скажіть: чому ціна хліба не впала хоча б на 1 гривню?
Всі товари в Україні в ГРИВНІ будуть дорожчати.
xio13
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барабашов
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:08
барабашов да, сдал по 42,20
Ромасик
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:08
Ромасик написав:
42,20/42,50
не смешно отнюдь=(
45 , говорите?...
Шмуле
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