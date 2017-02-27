разве что втюхал знакомым
дороже 41,60 в Киеве не платят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:15
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:18
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У нас в Днепре доллар 41.2/41.8
Точки при ЛяСильпе и по 42.5 продают
Приёма дороже 41.3 - НЕТ
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ЛЬВОВ 41,4 на 42 уже
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:30
Коллеги, какие новые банки начали продавать валюту на депозиты по курсу НБУ ?
На сегодня известно что продажу проводят
Аккорд, Альянс, ТАС, ОТП, Укргаз, Эксим и КредитВест с нюансами.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:38
одному мне кажется, что это реинкарнация diplomnet-2014 ?) просто смотрю на сообщения данного юзера, и создается впечатление
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 29 лип, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
бариги спекулянти - валютчики наше всьо.
Така сама ситуація як пригадую з 20 до 40 піднімали...потім коли НБУ вже сказав, що за беспредєл, чомусь всі обмінники за день два верннулися до 20...
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:42
Обувай кеды и бегом в обменники!
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 29 лип, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:45
словісні інтервенції нбу (с) ДС, залякування мінял і т.д. працюють не довго. треба підкрипляти справу потоком демпінгу із ЗВР на працюючому міжбанку, щоб наситити усіх бажаючих. тоді девал остаточно зупиниться. а так як зараз - по чайній ложці з задертими шлюзами (з оф.курсом чисто для своїх пацанів) - дна у гривні нема.
і віри в слова НБУ все менше, і в те що він щось контролює... зараз ростем по гривні в день, давненько вже такого не було (з 2014).
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Moneta, я у Львові чогось черг до обмінників ніразу не бачив)) де той шалений попит?
щоб рости вдень по 1 грн, в кожного обмінника черги мають бути щодня.
валютчики керуються вулицею, їм яка різниця скільки резервів.
якщо ніхто не несе гривні ніде, то з якого росте курс?
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