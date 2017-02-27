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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:01
Гурман написав:
ЛЬВОВ 41,4 на 42 уже
Відкрив я Вайбер, щоб написати знайомій, яка торгує дитячим взуттям... - що планує робити з цінами на товар при такому курсу долара? Так як ми тільки на початку місяця з нею говорили, що торгівля - гірше нема куди, та й вибір товару стає мінімальним/вибору на гуртівнях немає...
Але... закрив Вайбер - нічого їй не написав
- боюсь розізлити
Може наважусь наступного тижня запитати її про це...
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:04
Moneta написав: Evgeny написав:
Коллеги, какие новые банки начали продавать валюту на депозиты по курсу НБУ ?
На сегодня известно что продажу проводят
Аккорд, Альянс, ТАС, ОТП, Укргаз, Эксим и КредитВест с нюансами.
одному мне кажется, что это реинкарнация diplomnet-2014 ?) просто смотрю на сообщения данного юзера, и создается впечатление
это zzzzzz
узнаешь брата Колю?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:09
prodigy написав:
это zzzzzz
А де його 100500 графіків?)))))
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:10
samvexler написав:
бариги спекулянти - валютчики наше всьо.
Така сама ситуація як пригадую з 20 до 40 піднімали...потім коли НБУ вже сказав, що за беспредєл, чомусь всі обмінники за день два верннулися до 20...
40 не было в феврале 2015, было 38,0/38,5
потом три дня курс стоял на 32,0/33,0
но после 38 ждали возврат и поход на 40 (как ванговала Дафна)
память вас подводит -гривна укрепилась летом 2015 до 22,0/22,2
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:10
Успіх написав: prodigy написав:
это zzzzzz
А де його 100500 графіків?)))))
навіщо вам сьогодні графікі?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:12
Evgeny написав:
Коллеги, какие новые банки начали продавать валюту на депозиты по курсу НБУ ?
На сегодня известно что продажу проводят
Аккорд, Альянс, ТАС, ОТП, Укргаз, Эксим и КредитВест с нюансами.
новых не выявили))
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:13
Вчора був у Ужгороді, 40.50 був продаж і ніякого ажіотажу.
З чого зараз в міняйлі малюють 42 хз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:14
Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:17
Успіх написав: prodigy написав:
это zzzzzz
А де його 100500 графіків?)))))
Оністрат помялул Успіха (
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:18
Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?
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