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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9764976597669767>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:01

А тим часом бізнес, закутавшись у біле простирадло... ©

  Гурман написав:ЛЬВОВ 41,4 на 42 уже

Відкрив я Вайбер, щоб написати знайомій, яка торгує дитячим взуттям... - що планує робити з цінами на товар при такому курсу долара? Так як ми тільки на початку місяця з нею говорили, що торгівля - гірше нема куди, та й вибір товару стає мінімальним/вибору на гуртівнях немає...
Але... закрив Вайбер - нічого їй не написав :D - боюсь розізлити :roll:
Може наважусь наступного тижня запитати її про це... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:04

  Moneta написав:
  Evgeny написав:Коллеги, какие новые банки начали продавать валюту на депозиты по курсу НБУ ?

На сегодня известно что продажу проводят
Аккорд, Альянс, ТАС, ОТП, Укргаз, Эксим и КредитВест с нюансами.

одному мне кажется, что это реинкарнация diplomnet-2014 ?) просто смотрю на сообщения данного юзера, и создается впечатление


это zzzzzz

узнаешь брата Колю?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:это zzzzzz

А де його 100500 графіків?)))))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:10

  samvexler написав:бариги спекулянти - валютчики наше всьо.
Така сама ситуація як пригадую з 20 до 40 піднімали...потім коли НБУ вже сказав, що за беспредєл, чомусь всі обмінники за день два верннулися до 20...



40 не было в феврале 2015, было 38,0/38,5
потом три дня курс стоял на 32,0/33,0
но после 38 ждали возврат и поход на 40 (как ванговала Дафна)

память вас подводит -гривна укрепилась летом 2015 до 22,0/22,2
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:10

  Успіх написав:
  prodigy написав:это zzzzzz

А де його 100500 графіків?)))))


навіщо вам сьогодні графікі?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:12

  Evgeny написав:Коллеги, какие новые банки начали продавать валюту на депозиты по курсу НБУ ?

На сегодня известно что продажу проводят
Аккорд, Альянс, ТАС, ОТП, Укргаз, Эксим и КредитВест с нюансами.


новых не выявили))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора був у Ужгороді, 40.50 був продаж і ніякого ажіотажу.
З чого зараз в міняйлі малюють 42 хз.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:17

  Успіх написав:
  prodigy написав:это zzzzzz

А де його 100500 графіків?)))))


Оністрат помялул Успіха (

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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:18

Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?
Evgeny
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