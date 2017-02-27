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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97639764976597669767>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:10

  Успіх написав:
  prodigy написав:это zzzzzz

А де його 100500 графіків?)))))


навіщо вам сьогодні графікі?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:12

  Evgeny написав:Коллеги, какие новые банки начали продавать валюту на депозиты по курсу НБУ ?

На сегодня известно что продажу проводят
Аккорд, Альянс, ТАС, ОТП, Укргаз, Эксим и КредитВест с нюансами.


новых не выявили))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора був у Ужгороді, 40.50 був продаж і ніякого ажіотажу.
З чого зараз в міняйлі малюють 42 хз.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:17

  Успіх написав:
  prodigy написав:это zzzzzz

А де його 100500 графіків?)))))


Оністрат помялул Успіха (

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:18

Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:19

  samvexler написав:на сайті https://finance.i.ua/market/lvov/? взагалі смішо) попит менший ніж пропозиція , але курс росте)) закони економіки)

смійтесь далі:
https://tascombank.ua/
USD 41.3 / 41.8
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:22

  samvexler написав:Moneta, я у Львові чогось черг до обмінників ніразу не бачив)) де той шалений попит?
щоб рости вдень по 1 грн, в кожного обмінника черги мають бути щодня.
валютчики керуються вулицею, їм яка різниця скільки резервів.
якщо ніхто не несе гривні ніде, то з якого росте курс?


на сайті https://finance.i.ua/market/lvov/? взагалі смішо) попит менший ніж пропозиція , але курс росте)) закони економіки)


так, я теж відмічаю, що черг біля київських обмінок майже нема.
значить пересічний (крім військових) видоїний насухо - ставка 25% робить свою справу.

але ж є не і непересічний. є чиновники, що додруковують бюджетний дефіцит тупо зі станка. є імпортери, яким все важче дається працювати. є мафія на митницях, в НБУ які перегортаються на мільйонні сумми в день. вся ця публіка не стоять в чергах до обмінок - у них є свої люди в офісах фін.компаній.

а тепер найголовніше - торгове сальдо -1 ярд$\тиждень нікуди не ділося. нбу далі розбазарює ЗВР (файненшнл таймс писав що їх лишилося $12 ярдів - на 2.5 місяці імпорту). а це значить подальший пошук балансу (девальвація). і аналізуючи економічні новини, я не певен що взагалі обійдемося двозначними числами, коли все скінчиться.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 29 лип, 2022 11:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:25

unicdima вчора типу був 41 на сайтах )) то я йшов на обід , деякі обмінники не продавали, а деякі 40 висіло і в черзі ніхто не бився)) Висновок -валючики просто займмаються беспредєлом. особливо купівля 40 а продаж 42. некисло лохів шукають) краще б зразу 30,00 та 50,00 написали, що вже мєлочитися)

укргазбанк найкраще рішення, бо не має коммісій при знятті
Востаннє редагувалось samvexler в П'ят 29 лип, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:28

  prodigy написав:
  samvexler написав:бариги спекулянти - валютчики наше всьо.
Така сама ситуація як пригадую з 20 до 40 піднімали...потім коли НБУ вже сказав, що за беспредєл, чомусь всі обмінники за день два верннулися до 20...



40 не было в феврале 2015, было 38,0/38,5
потом три дня курс стоял на 32,0/33,0
но после 38 ждали возврат и поход на 40 (как ванговала Дафна)

память вас подводит -гривна укрепилась летом 2015 до 22,0/22,2

Укреплялась до 21.хх наличке,
А 40 на прием было буквально несколько часов, пока алени бегали, а у валютчиков на улице валюта закончились, они под клиента искали нал по 40, чтоб впарить по 42. Действо это длилось короткий промежуток времени, а не так как сейчас на расслабоне можно приехать и скинуть по 41 бакс.
Zebra
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