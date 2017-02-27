навіщо вам сьогодні графікі?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:10
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:12
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора був у Ужгороді, 40.50 був продаж і ніякого ажіотажу.
З чого зараз в міняйлі малюють 42 хз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:17
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:18
Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:19
смійтесь далі:
USD 41.3 / 41.8
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:22
так, я теж відмічаю, що черг біля київських обмінок майже нема.
значить пересічний (крім військових) видоїний насухо - ставка 25% робить свою справу.
але ж є не і непересічний. є чиновники, що додруковують бюджетний дефіцит тупо зі станка. є імпортери, яким все важче дається працювати. є мафія на митницях, в НБУ які перегортаються на мільйонні сумми в день. вся ця публіка не стоять в чергах до обмінок - у них є свої люди в офісах фін.компаній.
а тепер найголовніше - торгове сальдо -1 ярд$\тиждень нікуди не ділося. нбу далі розбазарює ЗВР (файненшнл таймс писав що їх лишилося $12 ярдів - на 2.5 місяці імпорту). а це значить подальший пошук балансу (девальвація). і аналізуючи економічні новини, я не певен що взагалі обійдемося двозначними числами, коли все скінчиться.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 29 лип, 2022 11:31, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:25
unicdima вчора типу був 41 на сайтах )) то я йшов на обід , деякі обмінники не продавали, а деякі 40 висіло і в черзі ніхто не бився)) Висновок -валючики просто займмаються беспредєлом. особливо купівля 40 а продаж 42. некисло лохів шукають) краще б зразу 30,00 та 50,00 написали, що вже мєлочитися)
укргазбанк найкраще рішення, бо не має коммісій при знятті
Востаннє редагувалось samvexler в П'ят 29 лип, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:28
Укреплялась до 21.хх наличке,
А 40 на прием было буквально несколько часов, пока алени бегали, а у валютчиков на улице валюта закончились, они под клиента искали нал по 40, чтоб впарить по 42. Действо это длилось короткий промежуток времени, а не так как сейчас на расслабоне можно приехать и скинуть по 41 бакс.
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