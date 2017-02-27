RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9764976597669767>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:31

Запорожье
USD/UAH 42/42.5
EUR/UAH 42.5/43.3
Укргаз на депо сдулся, их перегрузили заказами...так что обходите...
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 29 лип, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7646
З нами з: 20.11.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:32

Киев, Шулявка, Индустриальный мост
41.6 / 42
alex_2013
 
Повідомлень: 252
З нами з: 10.04.13
Подякував: 132 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33

  samvexler написав:бариги спекулянти - валютчики наше всьо.
Така сама ситуація як пригадую з 20 до 40 піднімали...потім коли НБУ вже сказав, що за беспредєл, чомусь всі обмінники за день два верннулися до 20...

Це ринок, валюта це не товар і не комуналка. Вас ніхто не заставляє її ні купувати, ні продавати. Не треба на спекулянтів перекладати коливання курсу, спекулянти це постачальники ліквідністі, не більше.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11563
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33

Zebra ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)

29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000
samvexler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 26.08.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:48

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  unicdima написав:Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.

1. Напевно, так і не появився онлайн депо "лоШАРА" :D
2. Люди в чергах у відділенні за таким депо тлумляться один по одному і просто немають часу з'ясувати, чи така операція можлива онлайн :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:55

  samvexler написав:Zebra ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)

29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000

Вони не купляють і не продають з початку війни - їм це нецікаво))
asti
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:59

  asti написав:
  samvexler написав:Zebra ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)

29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000

Вони не купляють і не продають з початку війни - їм це нецікаво))


А шо цікаво? Відкривати поточні рахунки юр особам і отримувати з них АЖ 300 грн в міс?)) Не смішіть хоч.
xio13
 
Повідомлень: 671
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02

Шановні форумчани!
Відкрилась Академія Мінфін
Хто хоче покращити знання про інвестиції та отримати пакет корисних безкоштовних інвестиційних матеріалів, постукайте до відділу турботи Академії з промокодом «Finance».
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3385
З нами з: 14.09.13
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02

  xio13 написав:
  asti написав:
  samvexler написав:Zebra ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)

29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000

Вони не купляють і не продають з початку війни - їм це нецікаво))

А шо цікаво? Відкривати поточні рахунки юр особам і отримувати з них АЖ 300 грн в міс?)) Не смішіть хоч.

А УкрСиббанк не розміщує у себе депозити -
кажуть, банку не потрібні гроші... Що смішного?
asti
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:04

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 42/42.5
EUR/UAH 42.5/43.3
Укргаз на депо сдулся, их перегрузили заказами...так что обходите...
У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))
asti
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9764976597669767>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Грйс-мэн і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3096, 3097, 3098
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30975 33037599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 12:02
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11334642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (341)
29.07.2022 14:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.