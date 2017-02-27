Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:31
Запорожье
USD/UAH 42/42.5 EUR/UAH 42.5/43.3 Укргаз на депо сдулся, их перегрузили заказами...так что обходите...
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edvardd
в П'ят 29 лип, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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alex_2013
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33
samvexler написав:
бариги спекулянти - валютчики наше всьо.
Така сама ситуація як пригадую з 20 до 40 піднімали...потім коли НБУ вже сказав, що за беспредєл, чомусь всі обмінники за день два верннулися до 20...
Це ринок, валюта це не товар і не комуналка. Вас ніхто не заставляє її ні купувати, ні продавати. Не треба на спекулянтів перекладати коливання курсу, спекулянти це постачальники ліквідністі, не більше.
Zebra
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33
Zebra ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз.. чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять) 29 липня 2022 Валюта Купівля Продаж USD 36.7500 39.7500 EUR 37.5000 40.5000
samvexler
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:48
unicdima написав:
Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.
1. Напевно, так і не появився онлайн депо "лоШАРА"
2. Люди в чергах у відділенні за таким депо тлумляться один по одному і просто немають часу з'ясувати, чи така операція можлива онлайн
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:55
samvexler написав: Zebra
ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)
29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000
Вони не купляють і не продають з початку війни - їм це нецікаво))
asti
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:59
asti написав: samvexler написав: Zebra
ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)
29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000
Вони не купляють і не продають з початку війни - їм це нецікаво))
А шо цікаво? Відкривати поточні рахунки юр особам і отримувати з них АЖ 300 грн в міс?)) Не смішіть хоч.
xio13
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02
xio13 написав: asti написав: samvexler написав: Zebra
ріст з 20 до 40 йшов декілька дняв як і зараз..
чому тоді отп банк по 36,75 купівля бакса? якщо типу ніде бакса не має, дефіцит, то чому 40 не плятять)
29 липня 2022
Валюта Купівля Продаж
USD 36.7500 39.7500
EUR 37.5000 40.5000
Вони не купляють і не продають з початку війни - їм це нецікаво))
А шо цікаво? Відкривати поточні рахунки юр особам і отримувати з них АЖ 300 грн в міс?)) Не смішіть хоч.
А УкрСиббанк не розміщує у себе депозити -
кажуть, банку не потрібні гроші... Що смішного?
asti
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:04
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 42/42.5
EUR/UAH 42.5/43.3
Укргаз на депо сдулся, их перегрузили заказами...так что обходите...
У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))
asti
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