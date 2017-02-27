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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:07
2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.
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Zebra
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:11
asti написав:
А УкрСиббанк не розміщує у себе депозити -
кажуть, банку не потрібні гроші... Що смішного?
Депозити нафіг банкам не треба.
Я кажу за продаж валюти, яка дає величезний прибуток банкам.
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xio13
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:17
asti написав:
У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))
Может и не все явятся. Кого-то и доллары на карточке устроят.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:19
Zebra написав:
2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.
поділіться досвідом , окрім тримати в доларах.
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samvexler
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:23
samvexler написав: Zebra написав:
2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.
поділіться досвідом , окрім тримати в доларах.
тримати можно в чому завгодно
головний досвід це ніколи не грати в фінансові ігри з укр.державою
піраміда овдп це була одна із таких ігор, і коли банки почали перевкладувати гроші деполюдей в овдп - слід було негайно скорочувати грн позиції. було зрозуміло що закінчиться погано ця історія, при будь-якій кризі.
рік назад це ще можно було зробити по 25-26/$
Востаннє редагувалось Moneta
в П'ят 29 лип, 2022 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Moneta
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:24
Zebra написав:
2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.
я в 14м или 15м году сдавал котлету по 38
думаю мы скоро увидим резкий взлет до 60-70 грн и можно будет сдать
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Олежан
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:39
Олежан написав: Zebra написав:
2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.
я в 14м или 15м году сдавал котлету по 38
думаю мы скоро увидим резкий взлет до 60-70 грн и можно будет сдать
Я часть по 55 сдам, часть на 89 приберегу.
А иначе просто не вижу смысла для себя метаться. После горок на криптовалютах, потерял всякий интерес к торговле гривной. Биткоин кстати призывал тут покупать по 19к пана prodigy, уже 25% потерь на гривне бы отыграл. А он мне пишет на днях что я помру. Человек не благодарный. Я тут давно раздаю ценные финансовые советы, которые умножают деньги или как минимум чтоб не потерять или вернуть свое.
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Zebra
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asti
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:56
Evgeny написав:
Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?
С Возвращением.
Просим на недвижимую ветку, а том там один юморист-одесит квартиру пытаеться за 500 000 зелени продать.
Отшмагайте графиками
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:01
Evgeny написав:
Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?
старый ззззз на ветке сыпал статистикой, в том числе мировой.
а не рекламировал валютно-депозитную аферу от НБУ по всем веткам.
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Moneta
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