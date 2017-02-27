RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9764976597669767
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11563
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:11

  asti написав:А УкрСиббанк не розміщує у себе депозити -
кажуть, банку не потрібні гроші... Що смішного?


Депозити нафіг банкам не треба.
Я кажу за продаж валюти, яка дає величезний прибуток банкам.
xio13
 
Повідомлень: 671
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))


Может и не все явятся. Кого-то и доллары на карточке устроят.
Andrey2512
 
Повідомлень: 186
З нами з: 04.04.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.

поділіться досвідом , окрім тримати в доларах.
samvexler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 26.08.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:23

  samvexler написав:
  Zebra написав:2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.

поділіться досвідом , окрім тримати в доларах.


тримати можно в чому завгодно
головний досвід це ніколи не грати в фінансові ігри з укр.державою
піраміда овдп це була одна із таких ігор, і коли банки почали перевкладувати гроші деполюдей в овдп - слід було негайно скорочувати грн позиції. було зрозуміло що закінчиться погано ця історія, при будь-якій кризі.

рік назад це ще можно було зробити по 25-26/$
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 29 лип, 2022 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 26.06.11
Подякував: 70 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:24

  Zebra написав:2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.

я в 14м или 15м году сдавал котлету по 38

думаю мы скоро увидим резкий взлет до 60-70 грн и можно будет сдать
Олежан
 
Повідомлень: 759
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:39

  Олежан написав:
  Zebra написав:2014-2015 года кстати ничему не учат.
Я из тех лет извлёк уроки.

я в 14м или 15м году сдавал котлету по 38

думаю мы скоро увидим резкий взлет до 60-70 грн и можно будет сдать

Я часть по 55 сдам, часть на 89 приберегу.
А иначе просто не вижу смысла для себя метаться. После горок на криптовалютах, потерял всякий интерес к торговле гривной. Биткоин кстати призывал тут покупать по 19к пана prodigy, уже 25% потерь на гривне бы отыграл. А он мне пишет на днях что я помру. Человек не благодарный. Я тут давно раздаю ценные финансовые советы, которые умножают деньги или как минимум чтоб не потерять или вернуть свое.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11563
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1719 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:48

  Andrey2512 написав:
  asti написав:У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))
Может и не все явятся. Кого-то и доллары на карточке устроят.
Если не будет валюты в кассе, то конечно устроят)) ;) ;)
asti
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:56

  Evgeny написав:Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?


С Возвращением.
Просим на недвижимую ветку, а том там один юморист-одесит квартиру пытаеться за 500 000 зелени продать.
Отшмагайте графиками :lol:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:01

  Evgeny написав:Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?


старый ззззз на ветке сыпал статистикой, в том числе мировой.
а не рекламировал валютно-депозитную аферу от НБУ по всем веткам.
Moneta
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 26.06.11
Подякував: 70 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9764976597669767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3096, 3097, 3098
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30975 33037639
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 12:02
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11334682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (341)
29.07.2022 14:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.