Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:27

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн

Почну з найцікавішого. В першій таблиці показана реальна зміна валютних ОВДП. З початку війни значно зменшилась кількість ОВДП в $, але і до цього в лютому вже стало на $351 млн менше (мабуть, на інформаційному фоні щодо загрози початку війни). ОВДП в євро також ще до 23 лютого стало менше на €349 млн, але через 5 місяців війни станом на 22.07 вже маємо приріст в €120 млн. За останній тиждень намітилася позитивна динаміка по обом валютам - плюс 50 млн дол та 100 млн євро.В другій таблиці бачимо зміну в гривневих ОВДП та сумарно в валюті в перерахунку до грн по офіційному курсу, також сумарну кількість ОВДП і їх зміну.З останніми двома таблицями все і так зрозуміло. В таблиці змін відсутні НБУ і тер. громади, щоб розмір обох таблиць був схожим. Але все і так видно. Калькулятор є у всіх, якщо треба точна цифра.Огляд ОВДП буде раз на тиждень в останній робочий день, якщо не буде ніяких заважаючих обставин.