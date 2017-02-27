Если не будет валюты в кассе, то конечно устроят))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:48
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:56
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:22
Все кто ждёт курс 35-38, все вопросы к пуйло. Пока он кидает ракеты, а мы просим финанс. помощи, то с чего он будет 35?? Экспорта нет, живём на подпитках всех стран.Как перестанет раша пулят ракеты, то не сразу у нас ракетой всё вниз. привыкнем жить с курсом 50, как и после 8 с курсом 28
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:26
Игорь Алексеевич
а в квітні ракети не літали? і в травні також...от в липні ракети почалися)
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:27
Почну з найцікавішого. В першій таблиці показана реальна зміна валютних ОВДП. З початку війни значно зменшилась кількість ОВДП в $, але і до цього в лютому вже стало на $351 млн менше (мабуть, на інформаційному фоні щодо загрози початку війни). ОВДП в євро також ще до 23 лютого стало менше на €349 млн, але через 5 місяців війни станом на 22.07 вже маємо приріст в €120 млн. За останній тиждень намітилася позитивна динаміка по обом валютам - плюс 50 млн дол та 100 млн євро.
В другій таблиці бачимо зміну в гривневих ОВДП та сумарно в валюті в перерахунку до грн по офіційному курсу, також сумарну кількість ОВДП і їх зміну.
З останніми двома таблицями все і так зрозуміло. В таблиці змін відсутні НБУ і тер. громади, щоб розмір обох таблиць був схожим. Але все і так видно. Калькулятор є у всіх, якщо треба точна цифра.
Огляд ОВДП буде раз на тиждень в останній робочий день, якщо не буде ніяких заважаючих обставин.
ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:30
так мы думали, что в травне перемога и мы немного вытратили своих вал. резервов. а теперь видим, что конца войны даже экстрасенсы уже не знают, финанс. помощи не хватает, а вал. резервы тоже расходуются ракетой
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:35
Игорь Алексеевич
такий тиск би на міжбанку мав би бути, а виходить, що всі імпортери в обмінниках затаряютьмся баксами-мішками, але дивно, бо чомусь не бачу цього ні у Львові, ні в інших містах.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:51
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:53
всё устали слушать Арестовича, тарятся по полной. А зачем ходить в обменники? вчера при мне 2 ВСУ купили спокойно 2 штуки в Аккорде и потом женщина пришла и в кассе без проблем купила 1 штуку баксов. Спросил ради любопытства, а ещё есть в кассе баксы. Ответ есть без проблем))
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:13
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