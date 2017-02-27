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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9760976197629763>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:48

  Andrey2512 написав:
  asti написав:У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))
Может и не все явятся. Кого-то и доллары на карточке устроят.
Если не будет валюты в кассе, то конечно устроят)) ;) ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:56

  Evgeny написав:Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?


С Возвращением.
Просим на недвижимую ветку, а том там один юморист-одесит квартиру пытаеться за 500 000 зелени продать.
Отшмагайте графиками :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:22

Все кто ждёт курс 35-38, все вопросы к пуйло. Пока он кидает ракеты, а мы просим финанс. помощи, то с чего он будет 35?? Экспорта нет, живём на подпитках всех стран.Как перестанет раша пулят ракеты, то не сразу у нас ракетой всё вниз. привыкнем жить с курсом 50, как и после 8 с курсом 28
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:26

Игорь Алексеевич
а в квітні ракети не літали? і в травні також...от в липні ракети почалися)
samvexler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:27

Почну з найцікавішого. В першій таблиці показана реальна зміна валютних ОВДП. З початку війни значно зменшилась кількість ОВДП в $, але і до цього в лютому вже стало на $351 млн менше (мабуть, на інформаційному фоні щодо загрози початку війни). ОВДП в євро також ще до 23 лютого стало менше на €349 млн, але через 5 місяців війни станом на 22.07 вже маємо приріст в €120 млн. За останній тиждень намітилася позитивна динаміка по обом валютам - плюс 50 млн дол та 100 млн євро.

В другій таблиці бачимо зміну в гривневих ОВДП та сумарно в валюті в перерахунку до грн по офіційному курсу, також сумарну кількість ОВДП і їх зміну.

З останніми двома таблицями все і так зрозуміло. В таблиці змін відсутні НБУ і тер. громади, щоб розмір обох таблиць був схожим. Але все і так видно. Калькулятор є у всіх, якщо треба точна цифра.

Огляд ОВДП буде раз на тиждень в останній робочий день, якщо не буде ніяких заважаючих обставин.

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:30

  samvexler написав:Игорь Алексеевич
а в квітні ракети не літали? і в травні також...от в липні ракети почалися)


так мы думали, что в травне перемога и мы немного вытратили своих вал. резервов. а теперь видим, что конца войны даже экстрасенсы уже не знают, финанс. помощи не хватает, а вал. резервы тоже расходуются ракетой
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:35

Игорь Алексеевич
такий тиск би на міжбанку мав би бути, а виходить, що всі імпортери в обмінниках затаряютьмся баксами-мішками, але дивно, бо чомусь не бачу цього ні у Львові, ні в інших містах.
samvexler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:51

  unicdima написав:Так ніхто не дав чіткої відповіді по безготівковому долару, депо та зняттю.
Дивно.

Поки що виручають переселенці , які зараз в Европі. Перераховую їм (вже по 37.50/евро) гривню, вони мені привезуть кеш евро.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:53

  samvexler написав:Игорь Алексеевич
такий тиск би на міжбанку мав би бути, а виходить, що всі імпортери в обмінниках затаряютьмся баксами-мішками, але дивно, бо чомусь не бачу цього ні у Львові, ні в інших містах.


всё устали слушать Арестовича, тарятся по полной. А зачем ходить в обменники? вчера при мне 2 ВСУ купили спокойно 2 штуки в Аккорде и потом женщина пришла и в кассе без проблем купила 1 штуку баксов. Спросил ради любопытства, а ещё есть в кассе баксы. Ответ есть без проблем))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:13

НБУ "надрукував" 240 мільярдів від початку повномасштабної війни

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином з 24 лютого регулятор "надрукував" 240 млрд грн.

Про це йдеться в даних НБУ, перша заступниця голова регулятора Катерина Рожкова в ході дискусії "Чи буде новий банкопад", організованої CASE Україна за підтримки Економічної правди.

Так, на 27 липня портфель ОВДП Національного банку становить 543,61 млрд грн. За даними регулятора, додаткова емісія обсягом 15 млрд грн була проведена у пʼятницю, 22 липня.
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