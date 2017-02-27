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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9760976197629763
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:16

Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:27

  jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.
и несут по программе в банки по 37 и на 3мес. депоз. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 29 лип, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:35

  jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.


щось не замітно... курс взагалі здурів - вже по 42.90 продають у Львові (Євро по 43)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.
Всі скидають, а вже до 43 добрались :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Hotab написав:Поки що виручають переселенці , які зараз в Европі. Перераховую їм (вже по 37.50/евро) гривню, вони мені привезуть кеш евро.

Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".
За даними НБУ:
35 млрд грн зняли українці з карток закордоном у травні. Для порівняння, в січні 2022 - всього 1.2 млрд. Впродовж минулого року ця сума коливалася біля позначки в 1 млрд - понад 30x зростання.

Чи зможуть чергові обмеження "загальмувати" туризм чи поточна різниця в 4-5грн тільки стимулюватиме туристів обходити обмеження для завозу готівкової валюти.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:46

Для импортёров бакс по 36, а для лохов на 6 гривен дороже.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:47

  stryzhko написав:Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".
За даними НБУ:
35 млрд грн зняли українці з карток закордоном у травні. Для порівняння, в січні 2022 - всього 1.2 млрд. Впродовж минулого року ця сума коливалася біля позначки в 1 млрд - понад 30x зростання.


35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:47

  Zochan написав:
jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.
Всі скидають, а вже до 43 добрались :)

Это айтишники разгоняют курс.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:50

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.07.2022...........01.08.2022
дата розрахунку..............28.07.2022............29.07.2022
Євро.................................36,9965.................37,3365...+0.92%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0210 (вчера 1.0117).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.05 (вчера 106.93)
Доллар всю ночь интенсивно падал и достиг локального минимума к утру, потом стал восстанавливаться, но все еще находится ниже диапазона, в котором простоял неделю.

ЗЫ Не понимаю, почему самая сильная паника по поводу любых процессов начинается в период максимального ослабления этих процессов? Эмиссия всех ужасала в те недели, когда ее не было. Сейчас неделя с положительным для резервов результатом интервенций после недели с минимальным расходованием резервов - в каждом втором сообщении ужас от таяния резервов. Сейчас время возмущаться эмиссией, поскольку выкуп валюты на МБ таковой является :)

  Василь-Рівне написав:Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.
«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.

Новость, безусловно, позитивная, но в заявлении Данилишина мне видится доля лукавства. Я не уверен, что появление на рынке крупного продавца можно столь прямо связать с изменением официального курса. Эффект есть, но он не столь кардинален.
Есть и очень положительная деталь в этом заявлении - в нем нет привычных наездов на руководство НБУ. Соперничество отложено, как того требует ситуация, правление и совет выглядят единой командой, что не может не радовать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:52

  greenozon написав:
  jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.


щось не замітно... курс взагалі здурів - вже по 42.90 продають у Львові (Євро по 43)


курс - пушка :D
Alex2007
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