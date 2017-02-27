Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:16
Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:27
и несут по программе в банки по 37 и на 3мес. депоз.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 29 лип, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:35
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Всі скидають, а вже до 43 добрались
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".
Чи зможуть чергові обмеження "загальмувати" туризм чи поточна різниця в 4-5грн тільки стимулюватиме туристів обходити обмеження для завозу готівкової валюти.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:47
35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:47
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:50
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............29.07.2022...........01.08.2022
дата розрахунку..............28.07.2022............29.07.2022
Євро.................................36,9965.................37,3365...+0.92%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0210 (вчера 1.0117).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.05 (вчера 106.93)
Доллар всю ночь интенсивно падал и достиг локального минимума к утру, потом стал восстанавливаться, но все еще находится ниже диапазона, в котором простоял неделю.
ЗЫ Не понимаю, почему самая сильная паника по поводу любых процессов начинается в период максимального ослабления этих процессов? Эмиссия всех ужасала в те недели, когда ее не было. Сейчас неделя с положительным для резервов результатом интервенций после недели с минимальным расходованием резервов - в каждом втором сообщении ужас от таяния резервов. Сейчас время возмущаться эмиссией, поскольку выкуп валюты на МБ таковой является
Новость, безусловно, позитивная, но в заявлении Данилишина мне видится доля лукавства. Я не уверен, что появление на рынке крупного продавца можно столь прямо связать с изменением официального курса. Эффект есть, но он не столь кардинален.
Есть и очень положительная деталь в этом заявлении - в нем нет привычных наездов на руководство НБУ. Соперничество отложено, как того требует ситуация, правление и совет выглядят единой командой, что не может не радовать.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:52
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